تفاصيل جديدة حول مصرع عامل في حادث قطار الحوامدية

كشفت تحريات رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن العامل الذي لقى مصرعه في حادث قطار بمركز الحوامدية، كان متغيب منذ 4 أيام قبل العثور على جثته، وبتوجه زوجته لقسم شرطة الحوامدية، لتحرير محضر بتغيبه، بلغت بتواجد جثة لشخص مجهول الهوية داخل مستشفي الحوامدية العام.









وأضافت التحريات أنها بتوجهها إلى المستشفي تبين أن الجثة لزوجها، " خالد.أ"، عامل ومقيم بمركز الحوامدية، وأنه كان لقى مصرعه في حادث قطار قبل أربعة أيام، وكان لا يحمل أي أوراق تفيد هويته وقتها.









كان لقى عامل مصرعه في حادث قطار بمركز الحوامدية، جنوب محافظة الجيزة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.









وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطار من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود بلاغا للرائد محمد أبو القاسم رئيس وحدة مباحث قسم شرطة الحوامدية، من إدارة شرطة النجدة، بمصرع شخص في حادث قطار بنطاق المركز.









ووجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بقطاع أمن الجيزة، بإنتقال قوة أمنية لمكان الواقعة، للوقوف على ظروفها وملابساتها، وإنتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة، والنقيب فاروق عبد القادر معاون مباحث القسم، وتبين أن الجثة لشخص في العقد الرابع من عمره، مجهول الهوية، ولا يوجد بحوزته أي أوراق تفيد هويته، ولا يوجد أي شبهة جنائية حول وفاته.









وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.



