Advertisements
Advertisements
Advertisements

بخبرة روسية... إقامة مشروع تونسي جديد وفريد من نوعه

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 10:00 م
Advertisements
علم تونس
علم تونس
وكالات
Advertisements

أعلن رمزي الغزواني "رجل الأعمال التونسي"، مدير شركة "ميما" للصناعات الغذائية، مساء اليوم الخميس، عن مشروع فريد من نوعه سيتم تنفيذه مع روسيا.

وقال الغزواني: "نطمح لتنفيذ مشروع جديد هو الأول من نوعه في مجال الصناعات الغذائية، من خلال استيراد الخبرات الروسية في مجال تغليف المواد الغذائية وحفظها، والمتمثل بإدخال تقنية جديدة في مجال التعليب والكونسروة، بواسطة مواد بلاستيكية خاصة وصحية، بحيث تبقى المواد الغذائية محفوظة فيها لمدة ثلاثة أعوام، دون مواد حافظة أو كيميائية ودون أن تفسد أو تفقد قيمتها الغذائية، وذلك تماشيا مع متطلبات العصر من سرعة وربح الوقت".

ورأى مدير شركة "ميما" للصناعات الغذائية، أن المنتدى "الروسي-الأفريقي" ترك الأبواب مشرعة أمام رجال الأعمال التونسيين والروس، لبحث إمكانية التواصل وتبادل الخبرات والتعاملات التجارية للبحث عن شراكات طويلة الأمد في مجالات مختلفة، ووجدنا أن لدينا رؤية مشتركة مع الروس في مجال صناعة المواد الغذائية، من خلال استحدام تقنية التغليف والتعبئة وحفظ المواد الغذائية بطرق صحية مواكبة للمرحلة القادمة".

وبخصوص الاستيراد والتصدير بين البلدين، اعتبر الغزواني أن "تونس تعتمد على استيراد التقنيات الروسية الحديثة والمتطورة، بينما تصدر لها المواد الزراعية غير المتوفرة في روسيا كالتمور وزيت الزيتون، إضافة إلى المواد الخام الداخلة بالصناعات الغذائية والمواد الصحية".

قمة "روسيا - أفريقيا"
تستضيف مدينة سوتشي، يومي 23 و24 أكتوبر القادمين، قمة روسيا أفريقيا، وتم توجيه دعوات إلى قادة جميع دول القارة الـ 54، كما أكد أكثر من 40 منهم على مشاركتهم، تحت الرئاسة المشتركة لكل من رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، ورئيس الاتحاد الأفريقي، ورئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، حيث ذكرت وزارة الخارجية أن هذا الحدث يُعد الأول من نوعه على مثل هذا المستوى في تاريخ العلاقات الروسية الأفريقية، وأنه سيجمع قادة جميع دول القارة الأفريقية، بالإضافة إلى رؤساء كبرى التجمُعات والمنظمات الإقليمية الفرعية.

تبادل العلاقات مع الدول الأفريقية
سوف تركز القمة على حالة وآفاق علاقات روسيا مع الدول الأفريقية، وتنمية التعاون السياسي والاقتصادي والفني والثقافي.

تعزيز الاستقرار الإقليمي
كما سيتم مناقشة مجموعة واسعة من القضايا المطروحة على الأجندة الدولية، بما في ذلك الجهود المشتركة لمواجهة التحديات والتهديدات الناشئة، بالإضافة إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي.

التعاون الروسي الأفريقي
ومن المتوقع أن يتبنى الاجتماع إعلانًا سياسيًا حول المجالات الرئيسية للتعاون الروسي الأفريقي.
كما سيفتتح رئيسا مصر وروسيا، منتدى اقتصادي، يُعقد في إطار الفعاليات رفيعة المستوى بمشاركة المسؤولين الروس والأفارقة وممثلي كبرى الشركات.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

قمة روسيا افريقيا قمة روسيا روسية روسيا افريقيا روسيا تونسي تعزيز الاستقرار

أخبار تهمك

« كورة NOW لاين» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر ON SPORT المفتوحة KORA LIVE هدف الزمالك رابط ماتش الزمالك NOW

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل.. مفاجأة من رينيه فايلر لمواهب الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

« ON شووت NOW» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون Yalla BeIN يلا شوت بث مباشر KORA LIVE كورة جول PLUS رابط ماتش الزمالك

منذ ساعتين و 52 دقيقة

يلا شوت TIME SPORT «مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر ZAMALEK مجانًا مشاهدة الزمالك الآن NOW» الهدف الأول LIVE

منذ ساعتين و 39 دقيقة

«يلا شوت» قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك ضد جينيراسيون في دوري أبطال إفريقيا «بث مباشر الزمالك»

منذ ساعتين و 37 دقيقة

رينيه فايلر يضم "الفيراري" لمعسكر الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

بعد تأهل الزمالك.. تعرف على مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من نصف ساعة

« NOW يلا شوت» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر رابط يوتيوب KORA ON LINE كورة لايف رابط ماتش اليوم الزمالك WON

منذ ساعتين و 42 دقيقة

تقارير.. ريال مدريد يُنهي صفقته الشتوية الأولى

منذ 33 دقيقة

البدري يستبعد نجم الزمالك من المنتخب

منذ ساعة و 12 دقيقة

الزمالك ضد جينراسيون.. مفاجآت في تشكيلة الزمالك أمام الفريق السنغالي.. مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر

منذ ساعتين و 55 دقيقة

كورة ستارNOW مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت اون سبورت رابط الزمالك مباشر جودة متعددة NOW

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إصابة مرعبة لحارس الزمالك أمام جينيراسيون

منذ أقل من ساعة

محمود الخطيب يحرج الجنايني

منذ حوالي 12 ساعة

« Yalla شوت NOW» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر kora star كورة لايف i7sry رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع LIVE

منذ ساعتين و 38 دقيقة

مانشستر يونياتد يقهر ريال مدريد وبرشلونة ويضم قنبلة دوري الأبطال

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

24 أكتوبر.. قمة "روسيا – إفريقيا" برئاسة السيسي وبوتين

تنظيم منتدى اقتصادي.. كل ما تريد معرفته عن قمة روسيا أفريقيا

رئيس حكومة الوفاق يترأس الوفد الليبي للمشاركة في قمة "روسيا - أفريقيا"

قبيل انطلاقها.. جدول أعمال قمة "سوتشي" برئاسة "السيسي وبوتين"

17 % نمو فى التجارة البينية بين الدول الأفريقية

الرئيس الروسي: سندعم السودان من أجل تطبيع الوضع السياسي الداخلي

ads
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:16 م

كورة ستارNOW مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت اون سبورت رابط الزمالك مباشر جودة متعددة NOW

« NOW يلا شوت» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر رابط يوتيوب KORA ON LINE كورة لايف رابط ماتش اليوم الزمالك WON

07:40 م

عاجل.. إصابة مرعبة لحارس الزمالك أمام جينيراسيون

09:31 م

محمود الخطيب يحرج الجنايني

10:32 ص

« كورة NOW لاين» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر ON SPORT المفتوحة KORA LIVE هدف الزمالك رابط ماتش الزمالك NOW

07:41 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: جرائم الحكومة الأمريكية الخفية

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: مهرجان الإسكندرية السينمائي.. السياسية والحب والذكريات تختتم الدور 35

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ربيع جابر.. ناسك الأدب العربي

DMCA.com Protection Status