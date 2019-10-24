نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو، في الفوز على جينراسيون فووت السنغالي، بهدف دون رد في إياب دور ال32 لدوري أبطال إفريقيا.





واستطاع الزمالك، أن يصعد لدور المجموعات، مستفيدا من الهدف الذي أحرزه ضد جينيراسون فوت لسنغالي خارج الديار.





وكان الزمالك، تلقى هزيمة أمام جينراسيون فوت السنغالي، بهدفين مقابل هدف وحيد بذهاب نفس الدور.





وينتظر الزمالك، مجموعة نارية بدوري الأبطال، حيث يلعب ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم كل من "مازيمبي الكونغولي وزيسكو يونايتد الزامبي، وأول أغسطس الأنجولي".





بينما انتقل بطل السنغال، إلى بطولة الكونفدرالية، حيث يلعب من دور الـ32 المكرر في البطولة الإفريقية.





ويرصد "الفجر الرياضي" موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد التأهل لدور مجموعات دوري الأبطال من خلال التقرير الآتي:-





كان من المقرر أن يخوض الزمالك، مباراة ضد نادي إنبي بالدوري العام، إلا أنه تم تأجيلها نظرا لاستضافة بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما.





وكان الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، أعلن عن توقف مسابقة بطولة الدوري العام، بسبب استضافة مصر بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، بالفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل.





وسيكون الزمالك، على أول موعد من المباريات عقب نهاية التوقف أمام بيراميدز سبورت، يوم 24 نوفمبر المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة للدوري المصري الممتاز.