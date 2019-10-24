Advertisements
Advertisements
Advertisements

موعد مباراة الزمالك المقبلة

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 10:12 م
Advertisements
الزمالك وجينيراسيون فوت
الزمالك وجينيراسيون فوت
محمد الصو
Advertisements
نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو، في الفوز على جينراسيون فووت السنغالي، بهدف دون رد في  إياب دور ال32 لدوري أبطال إفريقيا.

واستطاع الزمالك، أن يصعد لدور المجموعات، مستفيدا من الهدف الذي أحرزه ضد  جينيراسون فوت لسنغالي خارج الديار.

وكان الزمالك، تلقى هزيمة أمام جينراسيون فوت السنغالي، بهدفين مقابل هدف وحيد بذهاب نفس الدور.

وينتظر الزمالك، مجموعة نارية بدوري الأبطال، حيث يلعب ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم كل من "مازيمبي الكونغولي وزيسكو يونايتد الزامبي، وأول أغسطس الأنجولي".

بينما انتقل بطل السنغال، إلى بطولة الكونفدرالية، حيث يلعب من دور الـ32 المكرر في البطولة الإفريقية.

ويرصد "الفجر الرياضي" موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد التأهل لدور مجموعات دوري الأبطال من خلال التقرير الآتي:-

كان من المقرر أن يخوض الزمالك، مباراة ضد نادي إنبي بالدوري العام، إلا أنه تم تأجيلها نظرا لاستضافة بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، أعلن عن توقف مسابقة بطولة الدوري العام، بسبب استضافة مصر بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، بالفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل.

وسيكون الزمالك، على أول موعد من المباريات عقب نهاية التوقف أمام بيراميدز سبورت، يوم 24 نوفمبر المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة للدوري المصري الممتاز.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موعد مباراة الزمالك مباراة الزمالك و جينيراسون رابط ماتش الزمالك دوري ابطال افريقيا الزمالك ضد جينيراسيون اليوم الزمالك ضد جينيراسون اليوم الزمالك ضد جينيراسون

أخبار تهمك

رينيه فايلر يضم "الفيراري" لمعسكر الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

محمود الخطيب يحرج الجنايني

منذ حوالي 12 ساعة

« Yalla شوت NOW» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر kora star كورة لايف i7sry رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع LIVE

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عاجل.. مفاجأة من رينيه فايلر لمواهب الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

مانشستر يونياتد يقهر ريال مدريد وبرشلونة ويضم قنبلة دوري الأبطال

منذ أقل من ساعتين

البدري يستبعد نجم الزمالك من المنتخب

منذ ساعة و 11 دقيقة

يلا شوت TIME SPORT «مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر ZAMALEK مجانًا مشاهدة الزمالك الآن NOW» الهدف الأول LIVE

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عاجل.. إصابة مرعبة لحارس الزمالك أمام جينيراسيون

منذ أقل من ساعة

تقارير.. ريال مدريد يُنهي صفقته الشتوية الأولى

منذ نصف ساعة

« NOW يلا شوت» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر رابط يوتيوب KORA ON LINE كورة لايف رابط ماتش اليوم الزمالك WON

منذ ساعتين و 41 دقيقة

« كورة NOW لاين» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر ON SPORT المفتوحة KORA LIVE هدف الزمالك رابط ماتش الزمالك NOW

منذ ساعتين و 40 دقيقة

الزمالك ضد جينراسيون.. مفاجآت في تشكيلة الزمالك أمام الفريق السنغالي.. مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر

منذ ساعتين و 54 دقيقة

بعد تأهل الزمالك.. تعرف على مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من نصف ساعة

كورة ستارNOW مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت اون سبورت رابط الزمالك مباشر جودة متعددة NOW

منذ حوالي 3 ساعات

« ON شووت NOW» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون Yalla BeIN يلا شوت بث مباشر KORA LIVE كورة جول PLUS رابط ماتش الزمالك

منذ ساعتين و 51 دقيقة

«يلا شوت» قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك ضد جينيراسيون في دوري أبطال إفريقيا «بث مباشر الزمالك»

منذ ساعتين و 36 دقيقة

موضوعات متعلقة

يلا كورة NEW: مشاهدة مباراة الزمالك وجينراسيون بث مباشر (Zamalek Today) هدف الزمالك الآن رابط ماتش الزمالك SHOOT PLUS

كورة لايف zamalek NOW مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسيون بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط الزمالك ON SPORT YOUTUBE

3 أسباب تهدد الزمالك أمام جينراسيون في دوري أبطال إفريقيا

اتحاد الكرة يزف خبراً ساراً للأهلي والزمالك

أخر اخبار الزمالك اليوم مباشر ٢٠ أكتوبر.. راحة من المران ودراسة جينيراسون بالفيديو ووصول بطل السنغال

أخر اخبار الزمالك اليوم: صدمة قوية قبل لقاء جينراسيون .. وعد قوي من الإدارة لنجوم الفريق

ads
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:16 م

كورة ستارNOW مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت اون سبورت رابط الزمالك مباشر جودة متعددة NOW

« NOW يلا شوت» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر رابط يوتيوب KORA ON LINE كورة لايف رابط ماتش اليوم الزمالك WON

07:40 م

عاجل.. إصابة مرعبة لحارس الزمالك أمام جينيراسيون

09:31 م

محمود الخطيب يحرج الجنايني

10:32 ص

« كورة NOW لاين» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر ON SPORT المفتوحة KORA LIVE هدف الزمالك رابط ماتش الزمالك NOW

07:41 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: جرائم الحكومة الأمريكية الخفية

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: مهرجان الإسكندرية السينمائي.. السياسية والحب والذكريات تختتم الدور 35

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ربيع جابر.. ناسك الأدب العربي

DMCA.com Protection Status