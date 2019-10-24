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"المخلفات البيئية وإعادة التدوير" ندوة توعوية بكنيسة السيدة العذراء مريم بنجع حمادي

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 10:09 م
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بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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نظم جهاز شئون البيئة بقنا، وكنيسة السيدة العذراء مريم بالسلامية بمدينة نجع حمادي، بالتعاون مع اسقفية الخدمات العامة والادارة العامة للجمعيات الاهلية ووحدة المرأة بوزارة البيئة، ندوة للتوعية البيئية بعنوان المخلفات البيئية واعادة التدوير، بمقر كنيسة السيدة العذراء مريم بقرية السلامية بمدينة نجع حمادي، ذلك ضمن حملة برنامج توعية البيئية أسقفية الخدمات مع الإدارة العامة للجمعيات الأهلية بوزارة البيئة.

حاضر المهندس أسعد محمد، مسؤول الاعلام والتوعية البيئية بجهاز شئون البيئة بقنا ومنسق وحدة الشباب ووحدة المرأة، الندوة، حيث تناول تعريف المخلفات وأنواعها، وتعريف إعادة تدوير المخلفات المنزلية ودمج المرأة في العمل البيئي بعدة أشكال منها التدريب والتثقيف والتوعية على إعادة تدوير المخلفات للحد من ظواهر التلوث البيئي.

كما تناول رفع الوعي حول القضايا البيئية وإيجاد فرص عمل من المشروعات القائمة على إعادة التدوير، كما تم تقديم وعرض أفلام وثائقية لتجارب ناجحة في مجال تدوير المخلفات، مثل بعض الأعمال اليدوية، وزراعة الأسطح، وإعادة تدوير الورق وبعض أنواع فوار الزجاجية والصفائح، وصناعة العرائس وأواني المنزلية والمقالم المكتبية، ومشروعات بيئية من المتبقيات الزراعية.

فيما أكدت حنان قديس، خادمة ميدان في اسقفية الخدمات بكنيسة السيدة العذراء مريم بالسلامية، أن تلك الندوة ضمن حملة برنامج توعية البيئية اسقفية الخدمات وتضامنا مع جهاز شئون البيئة بقنا في نشر الوعي البيئي، وتأتى ذلك تحت رعاية نيافة الحبر الجليل الانبا يوليوس بالتعاون مع وزارة البيئة.
"المخلفات البيئية وإعادة التدوير" ندوة توعوية بكنيسة السيدة العذراء مريم بنجع حمادي
"المخلفات البيئية وإعادة التدوير" ندوة توعوية بكنيسة السيدة العذراء مريم بنجع حمادي
"المخلفات البيئية وإعادة التدوير" ندوة توعوية بكنيسة السيدة العذراء مريم بنجع حمادي
"المخلفات البيئية وإعادة التدوير" ندوة توعوية بكنيسة السيدة العذراء مريم بنجع حمادي
"المخلفات البيئية وإعادة التدوير" ندوة توعوية بكنيسة السيدة العذراء مريم بنجع حمادي
"المخلفات البيئية وإعادة التدوير" ندوة توعوية بكنيسة السيدة العذراء مريم بنجع حمادي
"المخلفات البيئية وإعادة التدوير" ندوة توعوية بكنيسة السيدة العذراء مريم بنجع حمادي
"المخلفات البيئية وإعادة التدوير" ندوة توعوية بكنيسة السيدة العذراء مريم بنجع حمادي
"المخلفات البيئية وإعادة التدوير" ندوة توعوية بكنيسة السيدة العذراء مريم بنجع حمادي
"المخلفات البيئية وإعادة التدوير" ندوة توعوية بكنيسة السيدة العذراء مريم بنجع حمادي
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