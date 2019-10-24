Advertisements
Advertisements
Advertisements

نتيجة مباراة الزمالك ضد جينيراسيون في دوري أبطال أفريقيا

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 10:04 م
Advertisements
الزمالك وجينيراسيون فوت
الزمالك وجينيراسيون فوت
حسن شحاتة
Advertisements

نتيجة مباراة الزمالك ضد جينيراسيون، حيث حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزًا صعبًا على ضيفه جينيراسيون فوت السنغالي، في اطار منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا ضمن مباراة الإياب لدور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا.

وتمكن الفارس الأبيض من قلب نتيجة مباراة الزمالك ضد جينيراسيون في مباراة الذهاب التي جمعت بينهما على الأراضي السنغالية، بهدفين مقابل هدف، ليثأر بفوزه إيابا بنتيجة هدف دون مقابل.

نتيجة مباراة الزمالك ضد جينيراسيون
وخطف المهاجم الشاب مصطفى محمد، هدف مبكر للفارس الأبيض في الدقيقة التاسعة عشر من زمن المباراة، بعد عرضية أرضية متقنة من الجانب الأيمن تمكن من استغلالها بنجاح بقدمه في كرة مشتركة مع مدافع الفريق السنغالي لتسكن شباك الضيوف بنجاح.

تشكيل الزمالك أمام جينيراسيون

في حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : حمدي النقاز، محمود علاء، محمود حمدي الونش، عبدالله جمعة.

خط الوسط : فرجاني ساسي، طارق حامد احمد سيد زيزو، يوسف أوباما، أشرف بن شرقي.

خط الهجوم : مصطفى محمد.

وبتلك النتيجة تمكن الزمالك من خطف بطاقة العبور لدور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا، مستغلاً ميزة الهدف خارج الأرض، حيث كان مصطفى محمد قد تمكن من إحراز هدف الزمالك الوحيد على الأراضي السنغالية، ليضرب موعدًا مع المجموعة التي تضم العملاقين مازيمبي الكونجولي وزيسكو الزامبي، إلى جانب أول أغسطس الأنجولي.

ترتيب الزمالك في الدوري المصري
 ويتواجد نادي الزمالك في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 10 نقاط من أصل 4 مباريات خاضها الفريق حتى الآن في الدوري.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نتيجة مباراة الزمالك اليوم نتيجة مباراة الزمالك مباراة الزمالك و جينيراسون قناة الزمالك الفضائية رابط ماتش الزمالك ترتيب الدوري الممتاز الزمالك ضد جينيراسيون الزمالك ضد جينيراسون اليوم

أخبار تهمك

« ON شووت NOW» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون Yalla BeIN يلا شوت بث مباشر KORA LIVE كورة جول PLUS رابط ماتش الزمالك

منذ ساعتين و 48 دقيقة

محمود الخطيب يحرج الجنايني

منذ حوالي 12 ساعة

يلا شوت TIME SPORT «مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر ZAMALEK مجانًا مشاهدة الزمالك الآن NOW» الهدف الأول LIVE

منذ ساعتين و 35 دقيقة

الزمالك ضد جينراسيون.. مفاجآت في تشكيلة الزمالك أمام الفريق السنغالي.. مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر

منذ ساعتين و 51 دقيقة

البدري يستبعد نجم الزمالك من المنتخب

منذ ساعة و 8 دقيقة

« Yalla شوت NOW» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر kora star كورة لايف i7sry رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع LIVE

منذ ساعتين و 34 دقيقة

رينيه فايلر يضم "الفيراري" لمعسكر الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

« NOW يلا شوت» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر رابط يوتيوب KORA ON LINE كورة لايف رابط ماتش اليوم الزمالك WON

منذ ساعتين و 38 دقيقة

كورة ستارNOW مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت اون سبورت رابط الزمالك مباشر جودة متعددة NOW

منذ حوالي 3 ساعات

مانشستر يونياتد يقهر ريال مدريد وبرشلونة ويضم قنبلة دوري الأبطال

منذ أقل من ساعتين

بعد تأهل الزمالك.. تعرف على مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا

منذ ثلث ساعة

« كورة NOW لاين» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر ON SPORT المفتوحة KORA LIVE هدف الزمالك رابط ماتش الزمالك NOW

منذ ساعتين و 37 دقيقة

«يلا شوت» قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك ضد جينيراسيون في دوري أبطال إفريقيا «بث مباشر الزمالك»

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عاجل.. مفاجأة من رينيه فايلر لمواهب الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. إصابة مرعبة لحارس الزمالك أمام جينيراسيون

منذ ساعة الا ربع

تقارير.. ريال مدريد يُنهي صفقته الشتوية الأولى

منذ نصف ساعة

موضوعات متعلقة

الزمالك VS جينيراسيون فوت.. التاريخ يُعلن تفوق الأندية السنغالية على المصرية (أرقام وحقائق)

استمرار العقدة السنغالية.. 5 حقائق مثيرة من خسارة الزمالك أمام جينيراسيون في دوري الأبطال

أول تعليق من ميتشو بعد الخسارة من جينيراسيون فوت السنغالي

موعد مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي في دوري أبطال أفريقيا والتشكيل المتوقع

موعد مباراة الزمالك وجينيراسيون اليوم الأحد 29/9/2019 مشاهدة مباراة الزمالك ضد جيني جينيراسون بث مباشر ON SPORTS YouTube

شووت II7SRY: مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسيون بث مباشر KOOORAGOAL كورة لايف (جول ) TIMW يوتيوب NOW

ads
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:16 م

كورة ستارNOW مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت اون سبورت رابط الزمالك مباشر جودة متعددة NOW

« NOW يلا شوت» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر رابط يوتيوب KORA ON LINE كورة لايف رابط ماتش اليوم الزمالك WON

07:40 م

عاجل.. إصابة مرعبة لحارس الزمالك أمام جينيراسيون

09:31 م

محمود الخطيب يحرج الجنايني

10:32 ص

« كورة NOW لاين» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر ON SPORT المفتوحة KORA LIVE هدف الزمالك رابط ماتش الزمالك NOW

07:41 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: جرائم الحكومة الأمريكية الخفية

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: مهرجان الإسكندرية السينمائي.. السياسية والحب والذكريات تختتم الدور 35

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ربيع جابر.. ناسك الأدب العربي

DMCA.com Protection Status