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نبيلة عبيد: صورة المجسم دى فستانها كان مغطى بالخرز من الأمام
الخميس 24/أكتوبر/2019 - 10:02 م
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شهيرة النجار
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العدد المقبل بإذن الله تعالى نتحدث عن تكريم نجمة مصر الأولى وأفلامها وكذلك نكمل ملف التجميل الذى كان مصادفة سيكون عن مرحلة نجمتى مصر والجماهير نبيلة ونادية ولكن استوقفتنى لقطات سريعة هى احتفاظ نبيلة عبيد برشاقتها وجمالها وأناقتها المتناهية ثانيا أن مجرد بوستر مجسم بصورة مجسمة لنبيلة عبيد على مدخل قاعة ندوتها الرسمية بالمهرجان وهى ترتدى فستانا أبيض وحول الصدر مطرز بشوارفيسكى وبدون حمالات فى أوج مراحلها جعل الجميع يتهاتف على التقاط الصور بجوار المجسم وقد سألت بلبلة عن اختيارها لتلك الصورة فقالت هذا الفستان كان بدون حمالة صدر وكان عاريا من حول الصدر ومغطى فقط ببعض الخرز ورغم ذلك لم نتلق يوما أى انتقاد كما يحدث هذه الأيام مع النجمات والتربص بهن وكنا نرتدى الهوت شورت وجيبات بفتحات وكل جيلنا هكذا ولم يقل أحد إيه دا، لنا مع البلبلة أحاديث كثيرة العدد المقبل بإذن الله تعالى.
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