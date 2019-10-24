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مواعيد مباريات الزمالك في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 10:00 م
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الزمالك ضد جينيراسون
الزمالك ضد جينيراسون
حسام مجدي
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استطاع نادي الزمالك أن يعبر إلى دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا عقب الفوز اليوم الخميس 24 أكتوبر على نظيره نادي جينراسون فوت السنغالي.

نتيجة مباراة الزمالك ضد جينراسون فوت 

وفاز نادي الزمالك بهدف مقابل لا شئ على نادي جينراسون فوت في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات إياب دور ال 32 من دوري أبطال إفريقيا ليحسم تأهله إلى دور المجموعات.

مجموعة الزمالك بدوري أبطال إفريقيا

ويتواجد نادي الزمالك في المجموعة الأولى من مجموعات دوري أبطال إفريقيا رفقة كل من نادي مازيمبي ونادي زسيكو يونايتد ونادي بريميرو دي أجوستو.

مواعيد مباريات الزمالك في دوري أبطال إفريقيا

ويستعرض موقع "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات الزمالك في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا كالآتي: 

- الزمالك ضد مازيمبي يوم 29 في الجولة الأولى في الكونغو.

- الزمالك ضد أول أغسطس في مصر يوم 6 ديسمبر القادم في الجولة الثانية.

- الجولة الثالثة الزمالك ضد زيسكو يونايتد في زامبيا يوم 27 فبراير القادم.

- الجولة الرابعة  الزمالك ضد زيسكو في مصر يوم 14 فبراير القادم.

- الجولة الخامسة الزمالك  ضد مازيمبي في مصر يوم 21 فبراير.

- الجولة السادسة الزمالك ضد أول أغسطس في أنجولا يوم 6 مارس القادم.

ترتيب الزمالك في الدوري المصري

ويتواجد نادي الزمالك في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 10 نقاط من أصل 4 مباريات خاضها الفريق حتى الآن في الدوري.
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