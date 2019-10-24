فاروق الباز: "عندى 82 سنة ولسة بتعلم" (فيديو)

قال الدكتور فاروق الباز، عضو المجلس الاستشاري العلمي لرئيس الجمهورية، إن عمره سيتجاوز الـ82 عامًا في شهر يناير المقبل، معقبًا: "الحمد لله إن الواحد لسه عايش وبيمشي، كل سنة باحتفل بعيد ميلادي مع رأس السنة الميلادية".



وأضاف "الباز"، خلال حواره مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الخميس، أن أي شخص لا بد أن يكون لديه حلم، ويقوم بجمع العلم والمعرفة لتؤهله لتنفيذ الحلم، معقبًا: "الحلم وحده لا يكفي، لا بد أن يصاحبه التعلم والمعرفة".



ولفت إلى أنه ما زال يذاكر ويتعلم حتى هذه اللحظة، متابعًا: "لسه بجيب كتب جديدة عمري ما شفتها، وبقرأها وبتعلم، المعرفة والتعليم مسيرة مستمرة على الدوام، بقرأ كتاب في كافة المجالات سواء في تخصصي أو التاريخ الفرعوني أو علم الفضاء أو خلافه".



وأشار إلى أنه إذا لم يكن يمتلك المعرفة الكافية، لما التحق بوكالة ناسا العالمية في الماضي، معقبًا: "كل معلومة تزيد من ثقة النفس، وتوسع المدارك".

