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الزمالك يعبر جينيراسيون ويتأهل لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 09:58 م
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الزمالك
الزمالك
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تأهل الفريق الأول بنادي الزمالك لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا بالفوز على فريق جينيراسيون السنغالي بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على ملعب السلام بإياب دور الـ٣٢


وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من : محمد عواد في حراسة المرمى ومحمد عبدالشافي ومحمود علاء ومحمود حمدي “الونش” وحمدي النقاز في خط الدفاع وطارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف إبراهيم “أوباما” وأحمد سيد “زيزو” وأشرف بن شرقي في خط الوسط ومصطفى محمد في خط الهجوم.


وبدأ اللقاء بمحاولات زملكاوية للسيطرة على مجريات اللعب وسقوط لمهاجم جينراسيون لتهدئة اللعب ويرج الفريق السنغالي بمرتدة يحصل منها على ركنية تمر بدون خطورة في الدقيقة الخامسة من عمر المباراة .


وحاول الزمالك من جديد وحصل على ركنية تمر عرضية داخل منطقة الجزاء يقابلها ساسي برأسه لكن الكرة تخرج أعلى مرمى جينيراسيون الى خارج الملعب في الدقيقة الثامنة من عمر المباراة بعدها يراوغ زيزو دفاع جينراسيون ويسدد الكرة قوية لكنها تمر أعلى العارضة .


ويرد الفريق السنغالي بمحاولات هجومية ويحصل على ركلة حرة يتم تسديدها قوية لكنها تخرج على يمين عواد إلى خارج الملعب في الدقيقة 11 من عمر المباراة .


ويحصل الزمالك على ركنية جديدة تنفذ بسرعة وعرضية داخل منطقة جزاء جينراسيون لكن حارس الفريق السنغالي يتصدى للكرة بثبات بعدها يرد الضيوف بهجمة منظمة بعد تمريرات قصيرة داخل منطقة الجزاء وتسديدة أرضية قوية يتصدى لها محمد عواد ثم يخرجها عبد الله جمعة بعيدا عن منطقة الخطورة .


ويشن الزمالك هجمة في الدقيقة 16 بعد تمريرة من ساسي لزيزو يرسلها عرضية داخل منطقة الجزاء يقابلها مصطفى محمد برأسه لكنها تخرج على يسار حارس جينراسيون لتضيع فرصة محققة للزمالك في المباراة .


ويسفر ضغط الزمالك عن الهدف الأول في الدقيقة 19 من عمر المباراة بعد انطلاقة من بن شرقي ليمررها لأوباما في الجانب الأيمن ليرسلها الأخير عرضية يحولها مصطفى محمد بقدمه مباشرة في الشباك بعد التدخل مع مدافع الفريق السنغالي ليعلن عن تقدم الزمالك بهدف دون رد.


بعد الهدف يحاول الفريق السنغالي الهجوم بقوة ويتصدى عواد لمحاولات الضيوف كما تكفل الونش وعلاء بإفساد باقي الهجمات السنغالية فيما يسقط النقاز بعد كرة مشتركة ويخرج لتلقي العلاج خارج الملعب قبل أن يعود ليستأنف اللعب من جديد .


ويعود جينيراسيون للهجوم عن طريق الثنائي دايو وضيوف وتمر كرة بتسديدة من على حدود منطقة جزاء الزمالك يتصدى لها عواد بثبات ثم تصل الى جينيراسيون قبل أن تصبح ركنية للفريق السنغالي في الدقيقة 28 تمر بعدها بدون خطورة .


ويرد الزمالك بعرضية من زيزو يتصدى لها الحارس بعدها هجمة خطيرة تصل لزيزو مجددا في الجانب الأيسر داخل المنطقة تمر عرضية يحولها بن شرقي برأسية قوية يتصدى لها الحارس السنغالي خادم دياي بصعوبة ويخرجها لركنية في الدقيقة 33 من عمر المباراة .


وتدنو السيطرة تماما للزمالك ويتحكم الفريق في مجريات اللعب وتتنوع المحاولات والعرضيات من جانب النقاز في الجانب الأيمن وزيزو وبن شرقي في العمق والجانب الأيسر وهجمة منظمة زملكاوية تصل عند زيزو يسددها أرضية لكنها لم تشكل خطورة حقيقية على المرمى .


وتتوالى محاولات الزمالك في الدقائق الأخيرة خاصة مع نشاط زيزو الهجومي والذي توغل داخل المنطقة ولعبة “هات وخد” مع بن شرقي ليسددها زيزو قوية يخرجها الحارس بصعوبة لركنية جديدة للزمالك في الدقيقة 42 من عمر المباراة .


وتمر الدقائق الأخيرة من عمر الشوط بدون خطورة حقيقية ويحتسب الحكم الكاميروني أليوم نيانت دقيقتين كوقت بدل ضائع تشهد محاولة سنغالية خطيرة بعد عرضية من الجانب الأيسر وتسديدة من سيزار يخرجها عواد ببراعة لركنية تمر بدون خطورة لينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف دون رد .


ومع بداية الشوط الثاني يدفع الجهاز الفني بحازم إمام بدلا من حمدي النقاز ويحصل الزمالك على ركنية تمر عرضية ورأسية من محمود علاء لكنها تخرج أعلى مرمى جنيراسيون إلى خارج الملعب .


ويحاول الضيوف جاهدين للوصول لمرمى الزمالك وتتعدد الركنيات السنغالية ويتصدى عواد لكرة رأسية خطيرة يخرجها لركنية مجددا وسط محاولات مستمرة لتعديل النتيجة .


وينحصر اللعب بعدها في وسط الملعب من جانب الفريقين بدون خطورة حقيقية على المرمى رغم سيطرة الزمالك على مجريات اللعب ومحاولات زيزو وبن شرقي المستمرة على الدفاع السنغالي .


وسيطرة من الزمالك خاصة من الجانب الأيسر ومن هجمة منظمة للزمالك في الدقيقة 64 تمر الكرة عرضية من الجانب الأيسر ترتطم بيد مدافع جينراسيون ليحتسب الحكم ركلة جزاء للزمالك يتصدى لها محمود علاء الذي سددها قوية لكنها ترتطم بالعارضة وتمر بعيدا لتضيع معها فرصة هدف محقق للفريق .


 وعرضية من الفريق السنغالي بالجانب الأيمن تصل داخل منطقة جزاء الزمالك يخرجها علاء إلى خارج الملعب وصدام قوي بين مدافع الزمالك وزميله محمد عواد ليتعرض الحارس لإصابة ويتلقى العلاج داخل الملعب قبل أن يتم خروجه ويدفع الجهاز الفني بثاني تغييراته الاضطرارية بنزول محمد صبحي بدلا من عواد في الدقيقة 77 من عمر المباراة .


 وتعود الكرة لتنحصر في وسط الملعب وسيطرة زملكاوية على مجريات اللعب ومحاولات من زيزو بالجانب الأيسر وتوغل داخل المنطقة لكن يخرجها الدفاع في اللحظات الأخيرة .


ويلجأ الفريق السنغالي للعنف مع مصطفى محمد ولاعبي الزمالك لإيقاف الكرة والمحاولات البيضاء وانطلق حازم إمام من الجانب الأيمن وتمر الكرة طولية لكن يشتتها الدفاع من جديد .


ومن هجمة منظمة يمررها طارق حامد عرضية من الجانب الأيمن تصل الكرة داخل المنطقة لمصطفى محمد يحاول تهيئتها لبن شرقي الذي سدد الكرة قوية لكن يتم تشتيتها وتضيع فرصة محققة للزمالك في الدقيقة 88 من عمر المباراة .


ويحتسب الحكم 6 دقائق وقت بدل ضائع في الشوط الثاني ويدفع الزمالك بخالد بوطيب بدلا من بن شرقي ويكثف الفريق السنغالي من هجماته على أمل تعديل النتيجة ولكن مرت اللحظات الأخيرة بدون خطورة ويتعرض مصطفى محمد للإصابة ويخرج لتلقي العلاج خارج الملعب بعدها يطلق الحكم صافرته معلنا فوز الزمالك بهدف دون رد .


وبهذه النتيجة يتأهل الزمالك لدور المجموعات بالبطولة حيث أوقعته القرعة بالمجموعة الأولى مع أندية مازيمبي الكونغولي وأول أغسطس الأنجولي وزيسكو الزامبي .


ومن المنتظر أن يبدأ الزمالك مشواره بدور المجموعات بالبطولة بمواجهة مازيمبي الكونغولي في ملعبه بالكونغو أحد يومي 29 و30 نوفمبر المقبل .

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