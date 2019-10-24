الرئيس الروسي يعلن فتح "صفحة جديدة" مع أفريقيا من خلال القمة





أفاد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مساء اليوم الخميس، بأن القمة "الروسية الأفريقية" الأولى "فتحت صفحة جديدة" من العلاقات بين موسكو و"القارة السمراء"، داعيا إلى "تكثيف التعاون" بين الطرفين.





وقال الرئيس الروسي، في كلمة ألقاها في ختام أعمال هذه القمة، التي استغرقت يومين "بإمكاننا القول أن هذا الحدث فتح صفحة جديدة من العلاقات بين روسيا وأفريقيا"، مشيدا بما تخلل هذه القمة من "لقاءات مهنية وودية لكي لا نقول حارة".





وشاركت في القمة كل الدول الأفريقية الـ54، تمثلت 43 منها برؤسائها أو رؤساء حكوماتها، لكن لم يعلن التوقيع عن أي اتفاق كبير خلال أعمال القمة.





وقال بوتين: "إننا ننوي تكثيف التعاون الاقتصادي"، مشيرا إلى الهدف الذي تسعى إليه روسيا بزيادة المبادلات التجارية مع أفريقيا خلال السنوات الخمس المقبلة لتصل إلى "40 مليار دولار" سنويا، كما أعلن أن هذه القمة ستعقد كل ثلاث سنوات.





ودعا بيان مشترك بنهاية قمة سوتشي الروسية الأفريقية إلى إدخال تعديلات على تركيبة مجلس الأمن "لكي يصبح أفضل تمثيلا".





وكان الهدف من هذه القمة تكريس عودة روسيا إلى القارة الأفريقية بعد أن ابتعدت عنها بعيد تفكك الاتحاد السوفياتي، وسط منافسة واضحة من الصين والعديد من الدول الغربية.





قمة "روسيا - أفريقيا" تستضيف مدينة سوتشي، يومي 23 و24 أكتوبر القادمين، قمة روسيا أفريقيا، وتم توجيه دعوات إلى قادة جميع دول القارة الـ 54، كما أكد أكثر من 40 منهم على مشاركتهم، تحت الرئاسة المشتركة لكل من رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، ورئيس الاتحاد الأفريقي، ورئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، حيث ذكرت وزارة الخارجية أن هذا الحدث يُعد الأول من نوعه على مثل هذا المستوى في تاريخ العلاقات الروسية الأفريقية، وأنه سيجمع قادة جميع دول القارة الأفريقية، بالإضافة إلى رؤساء كبرى التجمُعات والمنظمات الإقليمية الفرعية.

تبادل العلاقات مع الدول الأفريقية سوف تركز القمة على حالة وآفاق علاقات روسيا مع الدول الأفريقية، وتنمية التعاون السياسي والاقتصادي والفني والثقافي.

تعزيز الاستقرار الإقليمي كما سيتم مناقشة مجموعة واسعة من القضايا المطروحة على الأجندة الدولية، بما في ذلك الجهود المشتركة لمواجهة التحديات والتهديدات الناشئة، بالإضافة إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي.

التعاون الروسي الأفريقي ومن المتوقع أن يتبنى الاجتماع إعلانًا سياسيًا حول المجالات الرئيسية للتعاون الروسي الأفريقي. كما سيفتتح رئيسا مصر وروسيا، منتدى اقتصادي، يُعقد في إطار الفعاليات رفيعة المستوى بمشاركة المسؤولين الروس والأفارقة وممثلي كبرى الشركات.



