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إعدام ربع طن حلوى مولد النبوي في حملة بالبحر الأحمر (صور)

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 09:58 م
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بوابة الفجر
محمد طه
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شنت مديرية الصحية بمحافظة البحرالأحمر، برئاسة الدكتور تامر مرعي، وكيل الصحة، حملات تفتيشية على المنشآت الغذائية بمدينتي رأس غارب والقصير بمحافظة البحرالأحمر، تنفيذًا لتعليمات وزارة الصحة بتكثيف حملات الرقابة على الأسواق ومنافذ تداول الأغذية.

وأسفرت الحملات التي قادتها الدكتورة نيرمين ناجي، مدير عام الطب الوقائي، وبالاشتراك مع مراقبي الأغذية بالإدارات الصحية بمدن رأس غارب والقصير، عن إعدام 112 كجم حلوى وأغذية متنوعة، و7 لتر عصائر لتغيرها في الخواص الطبيعية بعدة منشآت تجارية، وتم تحرير 6 محاضر لنقص الاشتراطات الصحية، وعدم وجود شهادات صحية، وتم التوصية واتخاذ الإجراءات اللازمة.


ووجه الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر بشن عدة حملات مكثفة للمرور على المنشآت الغذائية وأماكن بيع وتصنيع حلوى المولد النبوي الشريف بمدن المحافظة، حيث تم المرور على 23 منشأة من بعض الهايبر ماركت الكبيرة ومحال بيع حلوى المولد النبوي الشريف.


وأكد الدكتور تامر مرعي، في تصريحات صحفية، على سحب 18 عينة من الأغذية المتنوعة لتحليلها والتأكد من سلامتها، مشيرًا إلى استمرار الحملات تباعا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين، والحفاظ على الصحة العامة لمواطني محافظة البحرالأحمر والمترددين عليها.
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