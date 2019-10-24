الرهن العقاري يرتفع لأعلى مستوى في 3 أشهر بالولايات المتحدة





سجل معدل الرهن العقاري فى الولايات المتحدة أعلي مستوي فى 3 أشهر، بعد أن صعد لأسبوع الثاني على التوالي.





وقال تقرير صادر عن مؤسسة "فريدي ماك"، اليوم الخميس، أن متوسط تكلفة الرهن العقاري لمدة 30 عاماً ارتفع إلى 3.75 بالمائة في الأسبوع الذي ينتهي اليوم، وهو أعلى مستوى منذ أوائل أغسطس الماضي مقارنة مع 3.69 بالمائة المسجلة في الأسبوع السابق له.





وسجل متوسط الفائدة على الرهن العقاري لمدة 15 عاماً إلى 3.18 بالمائة في الأسبوع الجاري بزيادة 3 نقاط أساس عن الأسبوع الماضي.





وكشفت البيانات عن أنه على الرغم من الارتفاع إلا أن معدلات الرهن العقاري قريبة من أدنى مستوياتها التاريخية، حيث أن التوقعات الخاصة بحل النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين لا تزال غير واضحة.





وأشارت البيانات إلي أن ذلك يؤدي إلى بعض التقلبات في الأسواق المالية وعائد السندات الأمريكية لمدة 10 سنوات والذي يتبعه معدل الرهن العقاري.