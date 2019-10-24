Advertisements
Advertisements
Advertisements

الرهن العقاري يرتفع لأعلى مستوى في 3 أشهر بالولايات المتحدة

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 09:48 م
Advertisements
الرهن العقاري
الرهن العقاري
وكالات
Advertisements

سجل معدل الرهن العقاري فى الولايات المتحدة أعلي مستوي فى 3 أشهر، بعد أن صعد لأسبوع الثاني على التوالي.

وقال تقرير صادر عن مؤسسة "فريدي ماك"، اليوم الخميس، أن متوسط تكلفة الرهن العقاري لمدة 30 عاماً ارتفع إلى 3.75 بالمائة في الأسبوع الذي ينتهي اليوم، وهو أعلى مستوى منذ أوائل أغسطس الماضي مقارنة مع 3.69 بالمائة المسجلة في الأسبوع السابق له.

وسجل متوسط الفائدة على الرهن العقاري لمدة 15 عاماً إلى 3.18 بالمائة في الأسبوع الجاري بزيادة 3 نقاط أساس عن الأسبوع الماضي.

وكشفت البيانات عن أنه على الرغم من الارتفاع إلا أن معدلات الرهن العقاري قريبة من أدنى مستوياتها التاريخية، حيث أن التوقعات الخاصة بحل النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين لا تزال غير واضحة.

وأشارت البيانات إلي أن ذلك يؤدي إلى بعض التقلبات في الأسواق المالية وعائد السندات الأمريكية لمدة 10 سنوات والذي يتبعه معدل الرهن العقاري.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

فريدى ماك العقارات الامريكية الرهن العقاري

أخبار تهمك

يلا شوت TIME SPORT «مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر ZAMALEK مجانًا مشاهدة الزمالك الآن NOW» الهدف الأول LIVE

منذ ساعتين و 35 دقيقة

الزمالك ضد جينراسيون.. مفاجآت في تشكيلة الزمالك أمام الفريق السنغالي.. مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر

منذ ساعتين و 51 دقيقة

« Yalla شوت NOW» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر kora star كورة لايف i7sry رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع LIVE

منذ ساعتين و 34 دقيقة

بعد تأهل الزمالك.. تعرف على مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا

منذ ثلث ساعة

«يلا شوت» قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك ضد جينيراسيون في دوري أبطال إفريقيا «بث مباشر الزمالك»

منذ ساعتين و 33 دقيقة

محمود الخطيب يحرج الجنايني

منذ حوالي 12 ساعة

« NOW يلا شوت» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر رابط يوتيوب KORA ON LINE كورة لايف رابط ماتش اليوم الزمالك WON

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عاجل.. مفاجأة من رينيه فايلر لمواهب الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

« كورة NOW لاين» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر ON SPORT المفتوحة KORA LIVE هدف الزمالك رابط ماتش الزمالك NOW

منذ ساعتين و 37 دقيقة

رينيه فايلر يضم "الفيراري" لمعسكر الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

البدري يستبعد نجم الزمالك من المنتخب

منذ ساعة و 8 دقيقة

مانشستر يونياتد يقهر ريال مدريد وبرشلونة ويضم قنبلة دوري الأبطال

منذ أقل من ساعتين

كورة ستارNOW مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت اون سبورت رابط الزمالك مباشر جودة متعددة NOW

منذ حوالي 3 ساعات

« ON شووت NOW» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون Yalla BeIN يلا شوت بث مباشر KORA LIVE كورة جول PLUS رابط ماتش الزمالك

منذ ساعتين و 48 دقيقة

تقارير.. ريال مدريد يُنهي صفقته الشتوية الأولى

منذ نصف ساعة

عاجل.. إصابة مرعبة لحارس الزمالك أمام جينيراسيون

منذ ساعة الا ربع

موضوعات متعلقة

ارتفاع سعر الدولار لهذا السبب

تكلفة الرهن العقاري بالولايات المتحدة ترتفع لأعلى مستوى منذ 4 سنوات

تكلفة الرهن العقاري الأمريكي ترتفع للأسبوع الثاني على التوالي

تراجع طلبات الرهن العقاري الأمريكي لأدنى مستوى بعامين ونصف

تراجع طلبات الرهن العقاري الأمريكي لأدنى مستوى منذ 4 سنوات

الركود الاقتصادي العالمي أبرز مخاوف الشركات العالمية في 2019

ads
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:16 م

كورة ستارNOW مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت اون سبورت رابط الزمالك مباشر جودة متعددة NOW

« NOW يلا شوت» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر رابط يوتيوب KORA ON LINE كورة لايف رابط ماتش اليوم الزمالك WON

07:40 م

عاجل.. إصابة مرعبة لحارس الزمالك أمام جينيراسيون

09:31 م

محمود الخطيب يحرج الجنايني

10:32 ص

« كورة NOW لاين» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر ON SPORT المفتوحة KORA LIVE هدف الزمالك رابط ماتش الزمالك NOW

07:41 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: جرائم الحكومة الأمريكية الخفية

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: مهرجان الإسكندرية السينمائي.. السياسية والحب والذكريات تختتم الدور 35

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ربيع جابر.. ناسك الأدب العربي

DMCA.com Protection Status