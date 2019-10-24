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تقارير.. ريال مدريد يُنهي صفقته الشتوية الأولى

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 09:49 م
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ريال مدريد
ريال مدريد
حسام مجدي
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي ريال مدريد الإسباني أنهى الاتفاق مع أولى صفقات الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

ريال مدريد ينهي الاتفاق مع رويز

وأكد موقع "ديفنسا سنترال" الإسباني أن نادي ريال مدريد  أنهى الاتفاق مع الإسباني فابيان رويز جناح نادي نابولي لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وأشارت الصحيفة إلى أن نادي ريال مدريد سيفوز على الأندية التي تتنافس على ضم رويز وسيكون أولى صفقات الفريق الملكي في يناير.

المبلغ الذي يحتاجه نابولي لبيع رويز

وذكرت الصحيفة أن نادي نابولي لن يوافق على بيع رويز في يناير بمبلغ أقل من 80 مليون يورو.

الأندية التي ترغب في صم رويز 

ويوجد العديد من الأندية التي ترغب في ضم رويز خلال الشتاء القادم أبرزها نادي مانشستر سيتي ونادي برشلونة.

مشاركات رويز مع نابولي هذا الموسم

وقد شارك فابيان رويز في 9 مباريات مع نادي نابولي خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم هدف وحيد وصنع هدف أخر.

ترتيب ريال مدريد في الدوري الإسباني

ويتواجد نادي ريال مدريد في المركز الثاني من جدل ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 18 نقطة من أصل 9 مباريات خاضها الفريق حتى الآن في الدوري.

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