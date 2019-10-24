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شاهد.. المتحف الكبير يتزين بأسماء ملوك الفراعنة وخبير يفك رموزها لـ"الفجر"

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 09:46 م
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بوابة الفجر
حسام زيدان
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حصلت بوابة الفجر، على صورة لجدار المتحف المصري الكبير والذي أوشك على الانتهاء، وأظهرت الصورة وجود خراطيش بأسماء ملوك مصر القديمة الذي وصل عددها لما يقرب من 24 خرطوش ملكي.



شاهد.. المتحف الكبير يتزين بأسماء ملوك الفراعنة وخبير يفك رموزها لـالفجر

ومن ناحيته قال الدكتور أحمد بدران أستاذ الآثار المصرية القديمة بجامعة القاهرة، إن الخراطيش على جدار المتحف المصري الكبير هي الاختيار الأمثل لهذا الصرح العظيم، وتظهر الصورة التي تعرضها الفجر أسماء ملوك من الدولة القديمة، الأسرة الرابعة مثل خرطوش الملك خوفو والملك خع إف رع الشهير بخفرع، والملك منكاورع، وكذلك اسم الملك سنفرو.

وأضاف أن من ملوك الدولة الوسطى الأسرة الثانية عشرة يظهر خرطوش الملك سنوسرت، وخرطوش الملك أمنمحات، ومن ملوك الدولة الحديثة يظهر خرطوش الملك أحمس طارد الهكسوس، والملك أمنحتب الثاني والملك أخناتون والملك توت عنخ آمون والملك رمسيس الثاني


وأشار بدران، إلى أن الجدار يحمل أيضًا رموز مصرية قديمة منها عين الأوجات التي ترمز للكمال، وعين حورس رمز الكمال والاكتمال والحماية، وكذلك قناع الملك توت عنخ آمون الذهبي. 

وتابع قائلًا إن الخرطوش هو الشكل البيضاوي الذي يحمل أسماء الملوك والملكات فقط في النصوص المصرية القديمة سواء الهيروغليفية أو الهيراطيقة، والفرنسيون هم من أطلقوا على هذا الشكل اسم خرطوش لأنه يشبه خرطوش البندقية،


شاهد.. المتحف الكبير يتزين بأسماء ملوك الفراعنة وخبير يفك رموزها لـالفجر

والمتحف المصري الكبير هو المشروع الطموح لمصر، والذي ينتظر العالم أجمع افتتاحه، والذي تقرر في نهايات 2020، وقد وضع حجر أساس المتحف المصري الكبير فى فبراير 2002، وفي مؤتمر صحفى دولي تم الإعلان عن المسابقة المعمارية الدولية لتصميم المتحف المصرى الكبير ليكون أكبر متحف للآثار المصرية فى العالم بجوار هضبة الأهرام بالجيزة.

ويطل المتحف على هضبة أهرامات الجيزة، وأهرام الجيزة تقع على هضبة الجيزة في محافظة الجيزة على الضفة الغربية لنهر النيل، بنيت قبل حوالي 25 قرنا قبل الميلاد، ما بين 2480 و2550 ق، م وهي تشمل ثلاثة أهرام هي خوفو، خفرع ومنقرع، وهي مقابر ملكية كل منها يحمل اسم الملك الذي بناه وتم دفنه فيه، والبناء الهرمي هنا هو مرحلة من مراحل تطور عمارة المقابر في مصر القديمة.
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