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اليونايتد ينجو من فخ بارتيزان ويعتلي الصدارة بالدوري الأوروبي

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 09:44 م
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مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
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خطف فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي انتصاراً ثميناً من فريق بارتيزان بلغراد الصربي 1-0، اليوم الخميس، في منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات بالمسابقة.


وسجل الفرنسي أنطوان مارسيال هدف المباراة الوحيد للضيوف في الدقيقة 43 عن طريق ركلة جزاء.
ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة، فيما تجمد رصيد بارتيزان عند أربع نقاط في المركز الثالث.


وفي المجموعة ذاتها اكتسح الكمار الهولندي ضيفه أستانا الكازاخي 6-0.


ورفع الكمار رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثاني، فيما بقى أستانا بدون رصيد من النقاط في المركز الأخير.


وفي المجموعة العاشرة، تعادل روما الإيطالي مع ضيفه بروسيا مونشنغلادباخ الألماني 1-1.


وتقدم نيكولا زانيولي لروما في الدقيقة 32، لكن لارس ستيندل سجل هدف التعادل في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع من ضربة جزاء.


ورفع روما رصيده إلى خمس نقاط في صدارة الترتيب، فيما يتذيل مونشنغلادباخ ترتيب المجموعة برصيد نقطتين.


وفي المجموعة ذاتها، فاز إسطنبول باشاك شهير التركي على فولفيرسبيرغر النمساوي 1-0.


ورفع إسطنبول رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني، فيما يحتل الفريق النمساوي المركز الثالث بالرصيد ذاته.
وفي المجموعة الحادية عشر، فاز سبورتينغ براغا البرتغالي على بيشكتاش التركي 2-1.


ورفع الفريق البرتغالي رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة، فيما لا زال بشكتاش في مؤخرة الترتيب بدون رصيد من النقاط.


وفي المباراة الثانية، فاز وولفرهامبتون الإنجليزي على سلوفان براتيسلافا السلوفاكي 2-1.


ويحتل وولفرهامبتون المركز الثاني برصيد ست نقاط، فيما يحتل سلوفان المركز الثالث برصيد أربع نقاط.


وتصدر يونغ بويز السويسري ترتيب المجموعة السابعة، بعدما حقق فوزاً ثميناً 2-0 على ضيفه فينورد روتردام الهولندي، فيما واصل بورتو البرتغالي نتائجه المخيبة، بعد سقوطه في فخ التعادل 1-1 مع ضيفه رينجرز الإسكتلندي.
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