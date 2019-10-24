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بعد تعرضه للإصابة.. موقف "حمد الله" من ديربي الرياض أمام الهلال

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 09:44 م
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حمد الله
حمد الله
أميرة فطيم
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تعرض الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم النصر إلى إصابة، خلال التدريبات الجماعية فريق، استعداداته لمواجهة غريمه التقليدي الهلال، يوم الأحد الموافق 27 أكتوبر 2019، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.


وكشفت صحيفة "الشرق الأوسط" أن الكشف الطبي المبدئي الذي خضع له حمد الله بين تعرضه لكدمة بسيط
لن تمنعه من المشاركة في ديربي الرياض أمام الهلال.ض

يذكر أن حمد الله قد استطاع أن يبطل أثر النحس الذي لازمه منذ بداية الموسم؛ بعدما سجل هدفا لصالح النصر في مواجهة الرئد، والتي انتهت بفوز العالمي بهدفين نظيفين ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

كان يعاني حمد الله من تراجع في المستوى التهديفي بشكل ملحوظ، إذ شارك الدولي المغربي في 6 مباريات، ولم يحرز سوى هدفا وحيدا في شباك ضمك بالجولة الأولى من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد تألقه الكبير العام الماضي.

يذكر أن حمد الله قد توج بجائزة هداف الدوري في الموسم الماضي برضيد 34 هدفًا، إلى جانب جائزة أفضل لاعب في دوري المحترفين.


ويتواجد النصر حامل لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في نسخته الاستثنائية، في المركز السادس من جدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقاط، خلف الهلال المتصدر بـ 19 نقطة.
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مهاجم النصر ديربي الرياض حمد الله النصر ضد الهلال الدوري السعودي

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