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تفاصيل جديدة حول واقعة الشروع في قتل إمام مسجد بالبدرشين

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 09:40 م
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بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة عن تفاصيل جديدة حول إصابة إمام مسجد على يد سائق بمركز البدرشين، وتبين أنه منذ عدة أشهر نشبت مشاجرة بين السائق وشخص أخر يدعي " أشرف " داخل مسجد القرية، مما دفع الأخير بالتوجه إلى ديوان القسم، وتحرير محضر بالواقعة، وطلب شهادة إمام المسجد للإدلاء بأقواله عما حدث وقت وقوع المشاجرة.


وأضافت التحريات، أن السائق علم بما حدث مما أثار حفيظته، ونشبت بينه وبين إمام المسجد خلافات، تطورت إلى مشاجرة بينهما مساء أمس، قام على إثرها السائق بالتعدي على إمام المسجد بالضرب محدثا إصابته بطعنة برجله وظهره، نقل على إثرها إلى المستشفي.


وأفاد مصدر أمني بقطاع أمن الجيزة، بأن إمام المسجد المصاب في المشاجرة حالته الصحية مستقرة، وتم حجزه داخل مستشفي القصر العيني، نافيا ما تم تداوله حول أن أمام المسجد لقى مصرعه متأثرا بطعنات متفرقة بجسده، مطالبا تحري الدقة قبل نشر أي أخبار.


كان سدد سائق طعنات لـ" إمام مسجد"، محدثا إصابته بطعنات متفرقة بالرجل والظهر، إثر نشوب مشاجرة بينهما بسبب خلافات الجيرة، بقرية العزيزية، بنطاق مركز البدرشين، جنوب محافظة الجيزة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.


وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود بلاغا للرائد أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين، من إدارة شرطة النجدة ووجود مصاب بقرية العزيزية، بنطاق المركز.


وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة العقيد أيمن الشرقاوي مفتش مباحث جنوب الجيزة، والمقدم مصطفي مخلوف وكيل فرقة البدرشين والعياط، وبالفحص والمعاينة تبين نشوب مشاجرة بين أحمد.ب.م، 41 سنة، إمام مسجد، وفارس.ت، 30 سنة، سائق، بسبب خلافات الجيرة، تعدي خلالها السائق بالضرب بسلاح أبيض على إمام المسجد محدثا إصابته بطعنة بالرجل والظهر، وتم نقل المصاب إلى مستشفي القصر العيني.

وتمكنت القوات من القبض على المتهم وإقتياده إلى ديوان المركز، وبمواجهته أقر خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بقطاع أمن الجيزة بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
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