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بشرى سارة لجماهير الهلال قبل ساعات من لقاء الديربي 

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 09:39 م
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الهلال ضد النصر
الهلال ضد النصر
محمد علي
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بدأت في الساعات الماضية التدريبات الجماعية لنادي الهلال السعودي، والذي يستعد لمواجهة نادي النصر في ديربي الرياض يوم الأحد المقبل، ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ويحتل نادي الهلال السعودي صدارة البطولة حتى الآن برصيد 19 نقطة في حين يحتل نادي النصر المركز السادس في جدول ترتيب بطولة الدوري السعودي برصيد 11 نقطة بعد مرور سبع جولات من بداية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2019-2020.

وبحسب ما أشارت إليه الصحف السعودية، فإن المدير الفني الروماني لنادي رازفان لوشيسكو، في الحصة التدريبية، قد ركز أكثر على الجوانب الفنية والبدنية، وقد إشتمل التدريبات على تدريبات إستشفاء للمشاركين في لقاء السد القطري، وكذلك بعض التطبيقات التكتيكية على أرض الملعب.

وكانت التقارير الإعلايمة قد أشارت إلى مشاركة الثنائي محمد كنو وعمر خربين في التدريبات، وذلك مع إلتزامهم بالبرامج العلاجية والتأهيلية، وذلك في الوقت الذي أدى فيه أمير كردي برنامج علاجي في مستفى النادي وذلك بعد تعرضه لإصابة في مفصل القدم.

يذكر أن نادي الهلال السعودي كان قد نجح في تخطي عقبة السد القطري في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بنتيجة إجمالية (6-5)، وتأهله لنهائي دوري أبطال آسيا 2019
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