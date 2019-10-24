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أخر أخبار الرياضة العالمية اليوم الخميس 24 أكتوبر: نجم برشلونة يطلب الخلع.. وريال مدريد يختار بديل كاسيميرو

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 08:36 م
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أخر أخبار الرياضة العالمية اليوم
أخر أخبار الرياضة العالمية اليوم
حسام مجدي
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شهدت أخبار الرياضة العالمية في منتصف اليوم الخميس 24 أكتوبر العديد من الأحداث والأخبار الهامة أبرزها الصرع بين مانشستر يونايتد وإنتر ميلان ورقم سلبي لبرشلونة عقب مواجهة سلافيا براج أمس وغيرها من الأخبار الهامة.

أهم أخبار الرياضة العالمية اليوم

نجم برشلونة يطلب الرحيل

أكدت تقارير صحفية إسبانية أن الكرواتي إيفان راكيتيتش نجم وسط نادي برشلونة طلب الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

كما أشارت التقارير إلى أنه يوجد العديد من الأندية التي ترغب في ضم راكيتيتش في يناير القادم أبرزها نادي مانشستر يونايتد ونادي إنتر ميلان.

صراع بين مانشستر يونايتد وإنتر ميلان لضم مولر

كشفت صحيفة "بيلد" الألمانية أن هناك منافسة بين نادي مانشستر يونايتد ونادي إنتر ميلان لضم الألماني توماس مولر صانع ألعاب نادي بايرن ميونخ في يناير القادم.

وأكدت الصحيفة أن نادي بايرن ميونخ لن يمانع في بيع مولر في يناير القادم ولكن في حالة وصول عرض مناسب لضمه.

أخر أخبار الرياضة العالمية اليوم

صفقة ليفربول الجديده تقرب صلاح من الرحيل

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي ليفربول يرغب في التعاقد مع جادون سانشو نجم نادي بوروسيا دورتموند الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكدت التقارير أن تعاقد ليفربول مع سانشو سيتيح الفرصة أمام محمد صلاح للرحيل عن الفريق إذا كان يرغب في ذلك وينضم إلى نادي برشلونة أو نادي ريال مدريد اللذان أظهرا رغبة منذ فترة في ضمه.

ريال مدريد يحدد بديل كاسيميرو

أكدت تقارير صحفية إسبانية أن نادي ريال مدريد حدد بديل البرازيلي كاسميرو لاعب وسط الفريق لتدعيم مركز خط الوسط في يناير القادم.

وأشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد قد اتخذ قرار بالتعاقد مع ساندرو تونالي نجم نادي بريشيا الإيطالي، ليكون بديل كاسيميرو في خط وسط الفريق.

أخبار الرياضة العالمية اليوم

محمد صلاح على أعتاب رقم قياسي جديد مع ليفربول

اقترب الفرعون المصري محمد صلاح من إعتلاء صدارة لاعبي ليفربول كأكثر المسجلين في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ورفع محمد صلاح رصيده من الأهداف في دوري أبطال أوروبا مع ليفربول إلى 18 هداف، بعدما سجل هدفًا في مباراة ليفربول أمس أمام جينك البلحيكي بالجولة الثالثة من دور المجموعات للبطولة الأوروبية.

ليفربول يستهدف نجم برشلونة

أكدت صحيفة "دون بالون" الإسبانية أن نادي ليفربول يرغب في التعاقد مع الفرنسي صامويل أومتيتي مدافع نادي برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وكشفت الصحيفة أن رغبة نادي ليفربول في ضم أومتيتي جاءت بناءا على طلب يورجن كلوب مدرب الفريق لتدعيم مركز الدفاع في الفريق.

جيرو يرفض عرض من الدوري الأمريكي

أكدت تقارير صحفية إنجليزية أن أوليفيه جيرو مهاجم نادي تشيلسي رفض عرض مقدم من الدوري الأمريكي لضمه.

وأشارت التقارير إلى أن جيرو يرغب في الرحيل عن تشيلسي والانضمام إلى نادي كبير ينافس معه على البطولات.

رقم سلبي لبرشلونة عقب فوز سلافيا براج

وحقق نادي برشلونة رقم سلبي جديد على الرغم من فوز الأمس على نادي سلافيا براج بدوري أبطال أوروبا.
وفي أخر 5 مباريات خاضها نادي برشلونة خارج أرضه في بطولة دوري أبطال أوروبا سجل خلالهم 3 أهداف فقط من ببنهم هدفين بسبب خطأ المدافعين.

والفرق الخمسة التي واجهها برشلونة خارج أرضه في بطولة دوري أبطال أوروبا هي ليفربول ومانشستر يونايتد وأولمبيك ليون وبوروسيا دورتموند وسلافيا براج.

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