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تعليق توفيق عكاشة على غرق الشوارع بالأمطار

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 08:34 م
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توفيق عكاشة
توفيق عكاشة
كساب أحمد
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علق الإعلامي توفيق عكاشة، على غرق بعض الشوارع بسبب الأمطار، قائلًا: "حزين على المياه التي ذهبت هباءً، دون أي يستفيد منها المصريين، رغم أن حصة مصر من المياه أقل من عدد السكان في الوقت الحالي".

وتابع "عكاشة"، خلال تقديمه برنامج "مصر اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الخميس: "ربنا قال أفتح لكم حنفيات من السماء، هشوفكم هتعملوا فيها إيه، هذه رسائل ربانية لا يفهمها إلا من يخاف الله".

ولفت إلى أن عدد سكان مصر وصل لـ110 مليون نسمة، وكلهم لا يخافون الله، معقبًا: "ندعي كذبًا أننا نخاف الله، لكننا في الحقيقية لا نخاف الله، نعيش بمبدأ نفسي نفسي فقط، ونخاف من الله أمام الناس فقط ".

وأضاف أن الإنجيل نزل بلغة سيريانية، بينما التوراة نزلت باللغة العبرية، وبعد ذلك ترجمت هذه الكتب السماوية إلى الإنجليزية والعربية والفرنسية ولكل لغات الأرض.
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الكلمات المفتاحية

غرق الشوارع بالأمطار سقوط أمطار توك شو توفيق عكاشة أخبار مصر

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