مجلس الشؤون الخارجية: مصر كان لها دورًا هامًا في انعقاد القمة الروسية الإفريقية (فيديو)

قال السفير عزت سعد، مدير المجلس المصري للشئون الخارجية، وسفير مصر الأسبق في روسيا، إن مصر كان لها دور هام جدًا في انعقاد القمة الروسية الإفريقية.





وأضاف "سعد"، خلال حواره مع برنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الخميس، أنه إذا تأملنا أجندة القمة الروسية الإفريقية سنجد أنها قريبة جدًا أو مماثلة لأولويات الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي، والتي أعلن عنها في شهر فبراير الماضي.



