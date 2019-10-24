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مجلس الشؤون الخارجية: مصر كان لها دورًا هامًا في انعقاد القمة الروسية الإفريقية (فيديو)

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 08:33 م
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بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال السفير عزت سعد، مدير المجلس المصري للشئون الخارجية، وسفير مصر الأسبق في روسيا، إن مصر كان لها دور هام جدًا في انعقاد القمة الروسية الإفريقية.

وأضاف "سعد"، خلال حواره مع برنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الخميس، أنه إذا تأملنا أجندة القمة الروسية الإفريقية سنجد أنها قريبة جدًا أو مماثلة لأولويات الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي، والتي أعلن عنها في شهر فبراير الماضي.

وأوضح مدير المجلس المصري للشئون الخارجية، أنه يوجد تطابق بين القمة الروسية الإفريقية وأجندة مصر لاتحاد الإفريقي، لافتًا إلى أن الروس يعلمون جيدًا أن مصر هي بوابتهم الرئيسية للقارة الإفريقية، منوهًا بأن هذه القمة تعرض للمرة الأولى.
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