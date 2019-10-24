مانشستر يونياتد يقهر ريال مدريد وبرشلونة ويضم قنبلة دوري الأبطال





نجح نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في قهر العملاقين ريال مدريد وبرشلونة، بعدما اقترب من ضم قنبلة دوري الأبطال بالموسم الحالي .





وأوضحت صحيفة دون بالون الإسبانية، أن إيرلينج هالاند قنبلة دوري الأبطال خلال الموسم الحالي، أصبح محط اهتمام العديد من كبار أندية أوروبا وأبرزهم ريال مدريد وبرشلونة .





وتابعت، أن إيرلينج هالاند قنبلة دوري الأبطال استطاع تسجيل خمسة أهداف كاملة خلال الموسم الحالي من البطولة ذات الآذنين، ليكون هداف البطولة حتى الأن .





وأشارت الصحيفة الإسبانية، أن قنبلة دوري الأبطال أصبح على اعتاب مانشستر يونايتد، حيث أن النيروجي أولى جونار سولشاير المدير الفني للشياطين الحمر كان أحد مدربي اللاعب خلال المرحلة الأولى من مسيرة اللاعب، وأنه استطاع اقناع قنبلة دوري الأبطال بالانتقال لمانشستر بدلًا من ريال مدريد وبرشلونة .





وأضافت، أن سولشاير أكد للمهاجم النيرويجي إيرلينج هالاند أنه سيحصل على فرصة المشاركة أساسيًا في مانشستر يونايتد، على عكس المتوقع حال انضمامه لأحد القطبين الإسبانيين .





وأنهت، أن مانشستر يونايتد يدرك تمامًا اهتمام الكثير من الأندية الأوروبية بضم اللاعب، لذلك سيحاول النادي انهاء الصفقة بأسرع شكل ممكن .



