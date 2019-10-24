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أسعار الذهب تسجل أعلى مستوي فى أسبوعين بنهاية التعاملات اليوم

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 08:23 م
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اسعار الذهب
اسعار الذهب
وكالات
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سجلت أسعار الذهب بنهاية التعاملات اليوم الخميس، أعلى مستوي فى أسبوعين، ليرتفع سعر المعدن الأصفر بنحو 9 دولارات.


وجاء الارتفاع فى أسعار الذهب بدعم من ارتفع النشاط الاقتصادي الأمريكي لأعلى مستوى في 3 أشهر فيما هبطت مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة بعكس المتوقع، وتراجعت طلبيات السلع المعمرة للمرة الأولى في 4 أشهر بينما هبطت طلبات إعانة البطالة الأمريكية خلال الأسبوع الماضي.

وتعتزم حكومة بريطانيا طرح مقترح إبرام انتخابات مبكرة أمام البرلمان م يوم الإثنين المقبل مع إجراء الانتخابات في 12 ديسمبر المقبل.

وأعلن أعضاء الاتحاد الأوروبي أمس تأخير القرار المتعلق بما إذا كان سيتم منح بريطانيا ثلاثة أشهر تمديد للموعد النهائي للبريكست أم لا.

وقرر البنك المركزي الأوروبي الإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير وفقاً للتوقعات.

وينعقد اجتماع السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي، الأسبوع المقبل وسط توقعات خفض معدل الفائدة.

وارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.6 بالمائة أو ما يعادل 9 دولارات ليصل إلى 1504.70 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً من جلسة 9 أكتوبر الجاري.

وصعد سعر التسليم الفوري للذهب بحلول الساعة 5:55 مساءً بتوقيت جرينتش،  بنحو 0.6 بالمائة أو ما يوازي 9.60 دولار ليسجل 1501.73 دولار للأوقية.

وارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.2 بالمائة ليسجل 97.662.


وفي تعاملات الأمس ارتفعت أسعار الذهب ليرتفع سعر التسليم الفوري  للذهب بحلول الساعة 5:48 مساءً بتوقيت جرينتش، بنسبة 0.4 بالمائة أو ما يعادل 5.38 دولار عند 1493.06 دولار للأوقية.

واستقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند 97.573.
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صفقة البريكست العقود الاجلة البنك المركزي اسعار الفائدة اسعار الذهب

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