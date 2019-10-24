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الشوط الأول NOW| مباراة الزمالك و جينيراسيون بث مباشر عودة الدور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا أون سبورت ONSPORT

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 08:28 م
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مباراة الزمالك و جينيراسيون
مباراة الزمالك و جينيراسيون
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كورة اونلاين مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسيون بث مباشر اليوم عبر قناة on sport يوتيوب رابط سريع، الزمالك سيخوض تلك المواجهة المصيرية في دوري ابطال افريقيا لكرة القدم بكامل نجومه من أجل الصعود للبطولة التي تعد بمثابة حلم كبير له، الغائب عن التتويج بها منذ عام 2002، لذلك يعول جمهور الزمالك على هذا الجيل من اللاعبين من أجل الفوز بالبطولة.
 

رابط البث المباشر لمباراة الزمالك يوتيوب سنوفره لكم قبل بداية اللقاء، عبر قناة اون سبورت الذي سيعلق على اللقاء عبر شاشتها المعلق الرياضي حاتم بطيشه، وكان الزمالك قد خسر المباراة الأولى بهدفين لهدف، وسيكون هدف مصطفي محمد في الأراضي السنغاليه له عامل كبير في قدرة الزمالك على التأهل خلال لقاء اليوم.

مباراة الزمالك وجينراسون بث مباشر


 

الزمالك مطالب بأحراز هدف وحيد دون استقبال اي اهداف للتأهل إلي دور المجموعات مستفيداً من قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين في حال التعادل في النتيجة النهائية للقاءين، وفي حالة فوز الزمالك بهدفين لهدف وهي نتيجة مباراة الذهاب لصالح الفريق السنغالي، فأن حكم اللقاء سيحتكم إلي ركلات الترجيح لترجيح كفة أحد الفريقين.


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رابط بث مباشر بجودة عالية سنوفره لمباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي مع بداية تلك المواجهة المرتقبة على ملعب بترو سبورت بالعاصمة المصرية القاهرة.

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