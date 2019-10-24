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سمير راغب: الإعلام الأجنبي السبب في اللبس بشأن تصريحات رئيس وزراء أثيوبيا

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 08:31 م
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سمير راغب
سمير راغب
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور سمير راغب، مدير المؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية، إن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء أثيوبيا آبي أحمد أسفر عن حالة من الارتياح، مضيفا أن وسائل الإعلام الأجنبية هى السبب في وجود حالة من اللبس بشأن تصريحات آبي أحمد.

وأشار "راغب"، خلال حواره ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، إلى أنه لا يجب أن نرفع سقف طموحاتنا أكثر مما خرج عنه اجتماع الرئيس السيسي ورئيس وزراء أثيوبيا، مؤكدا أنه أمر إيجابي للغاية، حيث لم يكن متوقعا أن يعلنا الطرفين عن حل الأزمة.

هذا وقد صرح آبي أحمد، رئيس وزراء إثيوبيا، عقب لقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن كان مفيدًا للغاية، وأن الحوار البناء بين مصر وإثيوبيا سوف يستمر.
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الكلمات المفتاحية

لقاء السيسى ورئيس وزراء أثيوبيا سمير راغب أزمة سد النهضة آبي آحمد

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