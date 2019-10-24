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عاجل... نائب لبناني: أناشد عون والحريري بتشكيل حكومة جديدة ترضي آمال المحتجبن

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 08:16 م
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عون والحريري
عون والحريري
وكالات
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أفاد عضو البرلمان اللبناني زياد حواط، مساء اليوم الخميس، بأن حزب الله منزعج من الانتفاضة الشعبية، ولم تكون كلمتا الرئيس عون والحريري على مستوى الغضب الشعبي.

وأضاف النائب زياد حواط، إننا انتظرنا من الرئيس عون تشكيل حكومة جديدة من اختصاصيين لمعالجة الملفات العالقة، وطالبنا بتشكيل حكومة تكنوقراط قبل انطلاق المظاهرات الشعبية.

كما قال النائب، إن الحكومة الحالية ستسقط بكل تأكيد ويجب الإسراع بتشكيل حكومة تكنوقراط، وأناشد عون والحريري بالإسراع بتشكيل حكومة جديدة ترضي آمال اللبنانيين.

أزمة لبنان الأخيرة
وبدأت التجمعات الاحتجاجية، مساء الخميس الماضي، في وسط بيروت عقب اقتراح تداولت فيه الحكومة لفرض ضريبة على تطبيق "واتساب".

وسرعان ما انتقلت التظاهرات لتعم المناطق اللبنانية، وأقدم المتظاهرون على إغلاق الطرق بالإطارات المشتعلة في بيروت، وجبل لبنان، والشمال والجنوب والبقاع شرقاً.

وفي مدينة النبطية جنوباً، أضرم متظاهرون النار قرب منازل ومكاتب عدد من نواب "حزب الله" وحركة "أمل" التابعة لرئيس مجلس النواب نبيه بري، في مؤشر على حجم النقمة الشعبية.

ويعاني لبنان، ذو الموارد المحدودة، من نقص في تأمين الخدمات الرئيسية، وترهل بنيته التحتية، حيث يقدر الدين العام اليوم بأكثر من 86 مليار دولار، أي أكثر من 150 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي ثالث أعلى نسبة في العالم بعد اليابان واليونان، وتبلغ نسبة البطالة أكثر من 20 في المائة.

وتعهدت لبنان العام الماضي بإجراء إصلاحات هيكلية، وخفض العجز في الموازنة العامة، مقابل حصوله على هبات وقروض بقيمة 11.6 مليار دولار أقرّها مؤتمر "سيدر" الدولي، الذي عقد في باريس، ومع تأخر الحكومة في الإيفاء بتعهداتها، أصدرت الوكالات العالمية للتصنيف الائتماني مراجعات سلبية لديون لبنان السيادية.
وأقرّ البرلمان في يوليو الماضي، ميزانية تقشفية للعام 2019 سعياً للحد من العجز العام، بينما تناقش الحكومة حالياً مشروع موازنة العام 2020، وتسعى إلى توفير إيرادات جديدة لخزينة الدولة.

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الكلمات المفتاحية

نائب لبنان عون حكومة المحتجبن الحريري أحتجاجات لبنان

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