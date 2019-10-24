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"تنمية المشروعات" يكشف عن جهوده لتوفير فرص العمل

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 08:16 م
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سحر سلطان
سحر سلطان
كساب أحمد
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قالت سحر سلطان، مدير إدارة التمويل متناهي الصغر بجهاز المشروعات تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الوجه القبلي هو الأكثر إقبالًا على طلب تمويل المشروعات متناهية الصغر، لافتة إلى أن الجهاز موجود منذ عام 1992 تحت اسم جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتابعت مدير إدارة التمويل متناهي الصغر بجهاز المشروعات تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خلال حوارها ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الخميس، أن الجهاز ضخ في مصر 43 مليار جنيه منذ إنشائه حتى الآن، مما أدى لإنشاء 3.2 مليون مشروع، وتوفير 5 مليون فرصة عمل، لافتة إلى أن حجم تمويل المشروعات متناهية الصغر فقط بلغ 16 مليار جنيه، بإجمالي 2.7 مليون مشروع.

ولفتت إلى أن الجهاز في آخر 5 سنوات، تم تدعيمه بصورة كبيرة من القيادة السياسية، وتم ضخ 24 مليار جنيه من أصل 43 مليار جنيه.
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الكلمات المفتاحية

سحر سلطان توك شو توفير فرص عمل تنمية المشروعات

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