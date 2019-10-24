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القناة يختتم استعداداته لمواجهة السكة الحديد في كأس مصر (صور)

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 08:15 م
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بوابة الفجر
ِشيماء أمين
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اختتم فريق القناة تدريبه الرئيسي علي الملعب الفرعي لاستاد القناة مساء الخميس استعدادا للقاء السكة الحديد في الدور التمهيدي الثالث لكأس مصر والمقرر إقامته السبت في الثانية الا ربع عصرا علي ملعب القناة القديم بالاسماعيلية.

الجدير بالذكر أن القناة تعادل سلبيا مع النجوم في أولي جولات دوري القسم الثاني لمجموعة القاهرة والقناة علي ملعب القناة>

وقام الفريق الأول لكرة القدم بنادي القناة بقيد 15 لاعب في القائمة الأولى، استعداداً للمشاركة في الموسم الجديد من دوري القسم الثاني.

القائمة الأولي

وشملت القائمة قيد 15 لاعب وهم : محمد طلبه، أحمد علي، أحمد فوزي، إسلام سيد، إسلام زيادة، إسلام نبيل، محمد عبد الستار، محمد يحيى، محمد السيد عبد الرحيم، محمد أمين، محمد طارق، محمد علي، محمد يوسف، شريف أشرف، علي شوقي.

الصفقات الجديدة

وحصل مسئولو القناة على توقيع 12 لاعب حتى الآن، حيث ضم كلاً من : مصطفى ديدا حارس فاركو، شوقي فتحي وعبد الحميد سامي لاعبا البلدية، أحمد عبد الرحمن لاعب منتخب السويس، محمد يسري لاعب سموحه، علاء البدري وحسين رمضان ومحمد خليفة ثلاثي طنطا، وأحمد مصطفى لالا من بتروجت، وفتحي عثمان من طلائع الجيش , وحسام عبد الواحد من كوكاكولا ، ومحمد رضا من بتروجيت.

وديات القناة

وخاض فريق القناة 22 مباراة ودية منذ بداية الموسم الحالي، حيث تغلب على كهرباء الإسماعيلية 2-1، والعين 2-1، وأكاديمية أكفا 2-0، والجبلين 2-1، والإسماعيلي 1-0، وبلدية الإسماعيلية 3-1، وبورفؤاد 2-1، والبنك الأهلي 1-0 ، ودكرنس 1-0 ، وبلدية الاسماعيلية 2-0 ، ومنتخب الاسماعيلية 7-0 ،

وخسر القناة من الباطن السعودي 0-1، ومن بلبيس 2-3، ومن اتحاد الشرطة 0-1، بينما تعادل من قبل أمام الإسماعيلي 1-1، والمقاصة 1-1، والمصري 0-0، وبترول أسيوط 1-1، والنصر 2-2 ، و غزل المحلة 2-2 ،

مباريات القناة بدوري القسم الثاني

القناة * النجوم
المريخ *القناة
القناة * ج.شبين
الداخلية* القناة
القناة* سيراميكا
بتروجيت* القناة
القناة * الزرقا
النصر* القناة
الترسانة * القناة
القناة * كوكاكولا
السويس *القناة

القناة يختتم استعداداته لمواجهة السكة الحديد في كأس مصر (صور)
القناة يختتم استعداداته لمواجهة السكة الحديد في كأس مصر (صور)
القناة يختتم استعداداته لمواجهة السكة الحديد في كأس مصر (صور)
القناة يختتم استعداداته لمواجهة السكة الحديد في كأس مصر (صور)
القناة يختتم استعداداته لمواجهة السكة الحديد في كأس مصر (صور)
القناة يختتم استعداداته لمواجهة السكة الحديد في كأس مصر (صور)
القناة يختتم استعداداته لمواجهة السكة الحديد في كأس مصر (صور)
القناة يختتم استعداداته لمواجهة السكة الحديد في كأس مصر (صور)
القناة يختتم استعداداته لمواجهة السكة الحديد في كأس مصر (صور)
القناة يختتم استعداداته لمواجهة السكة الحديد في كأس مصر (صور)
القناة يختتم استعداداته لمواجهة السكة الحديد في كأس مصر (صور)
القناة يختتم استعداداته لمواجهة السكة الحديد في كأس مصر (صور)
القناة يختتم استعداداته لمواجهة السكة الحديد في كأس مصر (صور)
القناة يختتم استعداداته لمواجهة السكة الحديد في كأس مصر (صور)
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