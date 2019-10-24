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“مباشر رابط يلا شوت” مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت بث مباشر اليوم الخميس 2019 / 10 / 24 يلا شوت ZAMALEK

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 08:11 م
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بوابة الفجر
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KOORA STAR البث المباشر لمباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي بدور ال 32 من بطولة دورى أبطال إفريقيا، يستضيف ملعب السلام اليوم لقاء قوي ينتظره جماهير الكرة المصرية بشكل عام وجماهير نادي الزمالك بشكل خاص، عندما يستضيف نادي الزمالك نظيره جينيراسيون فوت السنغالى اليوم الخميس الموافق 24 أكتوبر 2019، تحت قيادة الحكم الكاميروني اليوم نيانت، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة YALLA SHOOT.

KOORA ONLINE موعد مباراة الزمالك وجينراسيون فوت فى بطولة دورى أبطال إفريقيا
يلتقي الزمالك نظيره جينيراسيون فوت السنغالى علي ملعب السلام اليوم الخميس الموافق 24 أكتوبر 2019، في تمام الساعه الثامنة مساءاً بتوقيت القاهرة والتاسعه مساءاً بتوقيت السعودية والعاشرة مساءاً بتوقيت الإمارات والسابعه مساءاً بتوقيت جرينتش، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة KOORA GOAL .

KOORA STAR القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وجينراسيون فوت فى بطولة دورى أبطال إفريقيا
يلتقي الزمالك نظيره جينيراسيون فوت السنغالى علي ملعب السلام اليوم الخميس الموافق 24 أكتوبر 2019، في تمام الساعه الثامنة مساءاً بتوقيت القاهرة والتاسعه مساءاً بتوقيت السعودية والعاشرة مساءاً بتوقيت الإمارات والسابعه مساءاً بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة On Sport HD وTIME SPORT HD المالكين لحقوق إذاعة اللقاء، ويقدم الفجر الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي بدوري أبطال إفريقيا.

ويسعي الزمالك للفوز اليوم للتأهل لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا والتى اسفرت عن تواجد الفائز من مباراة اليوم في مجموعه قوية تضم مازيمبي الكونغولي وزيسكو يونايتد الزامبي وبريميرو دى اوجستو الأنجولي، ويقدم الفجر الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة الزمالك وجينراسيون فوت السنغالى اليوم، مشاهدة دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة Koora Goal.
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