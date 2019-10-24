Advertisements
Advertisements
Advertisements

«كورة اونلاين» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر KOOOEA GOAL كورة لايف I7SRY رابط يوتيوب ماتش الزمالك «جوول»

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 08:08 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
كورة اونلاين مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسيون بث مباشر اليوم عبر قناة on sport يوتيوب رابط سريع، الزمالك سيخوض تلك المواجهة المصيرية في دوري ابطال افريقيا لكرة القدم بكامل نجومه من أجل الصعود للبطولة التي تعد بمثابة حلم كبير له، الغائب عن التتويج بها منذ عام 2002، لذلك يعول جمهور الزمالك على هذا الجيل من اللاعبين من أجل الفوز بالبطولة.


رابط البث المباشر لمباراة الزمالك يوتيوب، عبر قناة اون سبورت الذي سيعلق على اللقاء عبر شاشتها المعلق الرياضي حاتم بطيشه، وكان الزمالك قد خسر المباراة الأولى بهدفين لهدف، وسيكون هدف مصطفي محمد في الأراضي السنغاليه له عامل كبير في قدرة الزمالك على التأهل خلال لقاء اليوم.

مباراة الزمالك وجينراسون بث مباشر

الزمالك مطالب بأحراز هدف وحيد دون استقبال اي اهداف للتأهل إلي دور المجموعات مستفيداً من قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين في حال التعادل في النتيجة النهائية للقاءين، وفي حالة فوز الزمالك بهدفين لهدف وهي نتيجة مباراة الذهاب لصالح الفريق السنغالي، فأن حكم اللقاء سيحتكم إلي ركلات الترجيح لترجيح كفة أحد الفريقين.


بث مباشر مباراة الزمالك يلا شوت
رابط بث مباشر بجودة عالية سنوفره لمباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي مع بداية تلك المواجهة المرتقبة على ملعب بترو سبورت بالعاصمة المصرية القاهرة.

Advertisements

أخبار تهمك

رينيه فايلر يضم "الفيراري" لمعسكر الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

«يلا شوت» قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك ضد جينيراسيون في دوري أبطال إفريقيا «بث مباشر الزمالك»

منذ ساعة

عاجل.. الأهلي يعلن نهاية أزمة كوليبالي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مفاجأة من رينيه فايلر لمواهب الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

كورة ستارNOW مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت اون سبورت رابط الزمالك مباشر جودة متعددة NOW

منذ ساعة و نصف

« كورة NOW لاين» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر ON SPORT المفتوحة KORA LIVE هدف الزمالك رابط ماتش الزمالك NOW

منذ ساعة و 8 دقيقة

يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة جينك وليفربول بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش LIVER POOL الآن NOW

منذ يوم

الزمالك ضد جينراسيون.. مفاجآت في تشكيلة الزمالك أمام الفريق السنغالي.. مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر

منذ ساعة و 22 دقيقة

ريال مدريد يحدد بديل كاسيميرو

منذ ساعة و 6 دقيقة

يلا شوت TIME SPORT «مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر ZAMALEK مجانًا مشاهدة الزمالك الآن NOW» الهدف الأول LIVE

منذ ساعة و 6 دقيقة

تصريح قوي لوزيرة التضامن بشأن العلاوات الخمس.. وبشرى تنتظر أصحاب المعاشات

منذ حوالي 20 ساعة

« ON شووت NOW» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون Yalla BeIN يلا شوت بث مباشر KORA LIVE كورة جول PLUS رابط ماتش الزمالك

منذ ساعة و 19 دقيقة

« NOW يلا شوت» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر رابط يوتيوب KORA ON LINE كورة لايف رابط ماتش اليوم الزمالك WON

منذ ساعة و 9 دقيقة

محمود الخطيب يحرج الجنايني

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. رينيه فايلر يصدم جماهير الأهلي ويرحب بالرحيل إلى بلجيكا

منذ حوالي 5 ساعات

« Yalla شوت NOW» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر kora star كورة لايف i7sry رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع LIVE

منذ ساعة
ads
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:16 م

كورة ستارNOW مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت اون سبورت رابط الزمالك مباشر جودة متعددة NOW

« NOW يلا شوت» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر رابط يوتيوب KORA ON LINE كورة لايف رابط ماتش اليوم الزمالك WON

07:40 م

محمود الخطيب يحرج الجنايني

10:32 ص

« كورة NOW لاين» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر ON SPORT المفتوحة KORA LIVE هدف الزمالك رابط ماتش الزمالك NOW

07:41 م

الزمالك ضد جينراسيون.. مفاجآت في تشكيلة الزمالك أمام الفريق السنغالي.. مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر

07:27 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: جرائم الحكومة الأمريكية الخفية

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: مهرجان الإسكندرية السينمائي.. السياسية والحب والذكريات تختتم الدور 35

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ربيع جابر.. ناسك الأدب العربي

DMCA.com Protection Status