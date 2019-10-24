الزمالك ضد جينراسيون.. مرتضي منصور يدعم الزمالك من المدرجات

حرص المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على التواجد في المقصورة الرئيسية لملعب ستاد الجيش بمدينة السلام، وذلك قبل دقائق قليلة من مواجهة الابيض وجينيراسون فوت السنغالي.









وسجل منصور ظهوره الأول في مقصورة ملعب ستاد السلام خلال الموسم الحالي، وذلك بعد قرار الجهات الأمنية خوض الأهلي والزمالك جميع مواجهاتهم المقبلة في مدينة القاهرة، بعيدا عن ملعب بترو سبورت.









وشهدت المباراة ظهور كامل لجميع أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك في مقصورة الملعب ، حيث تواجد أحمد جلال إبراهيم نائب الرئيس، وأحمد عادل عبد الفتاح، وعلاء مقلد، وحمادة انور, هاني زادة.









ويواجه فريق الزمالك نظيره جينيراسيون فوت بطل السنغال في تمام الساعة الثامنة مساء على ملعب الجيش بمدينة السلام، في إياب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال أفريقيا.









يذكر ان مباراة الذهاب والتي أقيمت في السنغال انتهت بفوز جينراسيون فوت على الزمالك بهدفين مقابل هدف وحيد سجله المهاجم مصطفى محمد.









ويحتاج الزمالك للفوز بفارق هدفين على الاقل او الفوز بهدف نظيف، من اجل ضمان الصعود الى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.









حيث يتواجد الفائز من مباراة اليوم في المجموعة الثانية التي تضم مازيمبي الكونغولي، وأول اغسطس الأنجولي، وزيسكو الزامبي.



