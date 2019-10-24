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سفير مصر الأسبق بموسكو يكشف سبب التوجه الروسي إلى إفريقيا (فيديو)

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 08:00 م
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عزت سعد
عزت سعد
أمنية فوزي
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علق السفير عزت سعد، مدير المجلس المصري للشئون الخارجية، وسفير مصر الأسبق في روسيا، على القمة الروسية الإفريقية، قائلًا إن روسيا، بعد ثلاثة عقود، أيقنت أن إفريقيا قارة مهمة، وأنه يجب أن يكون لها وجود.

وأضاف "سعد"، خلال حواره مع برنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الخميس، أن روسيا أيقنت أنها يجب أن تكون شريكة للقارة الإفريقية، بعدما سبقتها دول أخرى كثيرة.

وأشار مدير المجلس المصري للشئون الخارجية، إلى أن روسيا تدرك جيدًا أنها مرحب بها في القارة الإفريقية، لافتًا إلى أنها لم تكن قوة استعمارية في إفريقيا سابقًا، مؤكدًا أن روسيا ترحب بكل الأفارقة وعلى رأسهم مصر.
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