وزيرة التخطيط: بدء تشييد المنطقة الروسية الصناعية بمحور قناة السويس خلال أشهر (فيديو)

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، إن مصر شاركت في المنتدى الروسي الإفريقي بصورة رئيسية، خاصة أن القاهرة تترأس الإتحاد الإفريقي، مشيرة إلى أن الوفد المصري به مجموعة كبيرة من الوزراء، في ظل العلاقات المصرية الروسية الممتدة، عبر التاريخ في كافة المجالات.



وتابعت "السعيد"، خلال حوارها مع فضائية "روسيا اليوم"، مساء الخميس، أن المنطقة الصناعية الروسية بقناة السويس، تعد من أهم المناطق التي أعلن عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وسيتم البدأ في تشييدها خلال أشهر قليلة، لافتة إلى أن مصر هي بوابة الدخول للقارة السمراء، في إطار توقيع مصر اتفاقية التجارة الحرة، واتفاقية الكوميسا.



ولفتت إلى أن القارة الإفريقية غنية بالموارد الطبيعية، وأهم مصدر لدى هذه القارة هي الانسان الإفريقي، خاصة أن 60% من سكان إفريقيا من الشباب، مشيرًا إلى أن كافة المشاريع في إفريقيا لا بد أن تركز على بناء الإنسان الإفريقي، وهذا ما تقوم به مصر حاليًا سواء في مجال الصحة أو التعليم.

