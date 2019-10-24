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عاجل... مبعوث الأمم المتحدة: وقف إطلاق النار بشمال شرق سوريا صامد إلى حد بعيد

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 06:54 م
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مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا
مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا
وكالات
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قال جير بيدرسن، مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، مساء اليوم الخميس، إن اجتماعات اللجنة الدستورية ستبدأ في جنيف يوم الأربعاء المقبل، حسب ما أفادت فضائية سكاي نيوز بالعربي، منذ قليل، في نبأ عاجل لها.

وتابع مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا: "وقف إطلاق النار في شمال شرق سوريا صامد إلى حد بعيد".

الهجوم التركي على سوريا
وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده أطلقت عملية عسكرية باسم "نبع السلام" شمال شرقي سوريا، "لتطهير هذه الأراضي من الإرهابيين" في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ"حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية"، التي دعمتها الولايات المتحدة الأمريكية في إطار حملة محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي.
وجرى إطلاق هذه العملية، التي تعتبر الثالثة لتركيا في سوريا، بعد أشهر من مفاوضات غير ناجحة بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية حول إقامة "منطقة آمنة" شمال شرقي سوريا، لحل التوتر بين الجانب التركي والأكراد سلميا، لكن هذه الجهود لم تسفر عن تحقيق هذا الهدف بسبب خلافات بين الطرفين حول عمل هذه الآلية.
وبدأت تركيا تنفيذ عمليتها الجديدة بعد إعلان الولايات المتحدة الأمريكية، عن سحب قواتها من شمال شرقي سوريا بقرار من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في خطوة انتقدها الأكراد بشدة على الرغم من وعده بتدمير اقتصاد تركيا حال "تجاوزها الحدود".

الاتفاق الأمريكي التركي
وقد وافقت تركيا، يوم الخميس الماضي، على وقف هجومها في سوريا لمدة خمسة أيام للسماح بانسحاب القوات الكردية من "منطقة آمنة" سعت تركيا طويلا للسيطرة عليها، وذلك في إطار اتفاق أشادت به إدارة الرئيس الأمريكي ووصفته تركيا بأنه انتصار كامل.


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