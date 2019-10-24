الزمالك ضد جينراسيون.. مفاجآت في تشكيلة الزمالك أمام الفريق السنغالي

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو تشكيل الأبيض لمباراة اليوم أمام جينراسيون فوت السنغالي، المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساء على ملعب الجيش بمدينة السلام، في إياب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال أفريقيا.





وجاء تشكيل الزمالك أمام جينراسيون فوت السنغالي كالتالي :

حراسة المرمى : محمد عواد





خط الدفاع : حمدي النقاز، محمود علاء، محمود حمدي الونش، عبدالله جمعة.





خط الوسط : فرجاني ساسي، طارق حامد احمد سيد زيزو، يوسف أوباما، أشرف بن شرقي.





خط الهجوم : مصطفى محمد.





ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من :

محمد صبحي، محمد عبدالشافي، حازم إمام، محمد عبدالسلام، مصطفى فتحي، إسلام جابر ، خالد بوطيب.









وخرج من قائمة المباراة الثنائي محمد عنتر، كريم بامبو، عقب تواجدهم في القائمة الأولية للمواجهة.









ويحتاج الزمالك للفوز بفارق هدفين على الاقل او الفوز بهدف نظيف على نظيره جينيراسيون السنغالي، من اجل الصعود الى دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، وذلك بعد انتهاء مباراة الذهاب بتفوق بطل السنغال بهدفين مقابل هدف وحيد للأبيض.



