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« يلا شوت PLUS » مشاهدة مباراة الزمالك ضد جينيراسون بث مباشر ON SPORT كورة لايف I7SRY رابط ماتش الزمالك NOW

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 07:01 م
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مشاهدة مباراة الزمالك ضد جينيراسون
مشاهدة مباراة الزمالك ضد جينيراسون
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تنطلق مباراة الزمالك ضد جينيراسيون السنغالي اليوم الخميس 24 أكتوبر 2019 في الثامنة مساء على استاد السلام في مباراة العودة في دور ال32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

كورة اون لاين مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي بث مباشر، حيث خسر الزمالك أمام جينيراسيون السنغالي خارج أرضه في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف سجله مصطفي محمد.

وعلى الصعيد المحلي، فاز الزمالك على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف وسجل أهداف الزمالك كلا من فرجاني ساسي وأحمد سيد زيزو بينما سجل محمد سالم هدف المقاولون الوحيد ليرتفع رصيد الزمالك للنقطة العاشرة في جدول ترتيب الدوري يحتل بهم صدارته مؤقتًا.

ويترقب عشاق الكرة الأفريقية وجماهير الزمالك تحديداً هذه المباراة المرتقبة مع جينراسيون السنغالي في مباراة العودة في الدور التمهيدي الثاني من بطولة دوري أبطال أفريقيا والتي شهدت الكثير من الأحداث أبرزها قرار الكاف بإقامة المباراة والتي لم تلعب بسبب رفض الفريق السنغالي تغير موعد وملعب المباراة ليصدر الاتحاد الإفريقي (الكاف) قرار بتحديد موعد جديد لها على الرغم من إقامة القرعة ووضع خانة للفريقين في دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا وإيضاً خانة للخاسر في دور ال32 المكرر في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

* موعد المباراة والقناة الناقلة :
تنطلق مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر والتاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية والعاشرة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة. وتذاع المباراة حصريًا ومباشرة على قنوات On Sport

* القنوات الناقلة والبث المباشر :
البث مباشر مباراة الزمالك ضد جينيراسيون اليوم في دوري أبطال أفريقيا، حيث تُذاع المباراة في الثامنة مساءً في اليوم الخميس عبر شبكة قناة On Sport باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية للمباراة، حيث تُذاع مباراة الزمالك ضد جينيراسيون على الهواء مباشرة وحصرياً على قناة On Sport

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