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موعد مباراة الهلال والنصر "ديربي الرياض" في الدوري السعودي للمحترفين

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 06:59 م
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الهلال والنصر
الهلال والنصر
أميرة فطيم
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موعد مباراة الهلال والنصر تتجه أنظار عشاق كرة القدم السعودية نحو ملعب جامعة الملك السعود، لمتابعة مباراة الهلال والنصر، المقرر إقامتها يوم الأحد الموافق 27 أكتوبر 2019، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.


يسعى الهلال لمواصلة سلسلة الانتصارت التي حققها منذ بداية الموسم، والتي انتهت بفوز الهلال على نظيره ضمك، بثلاثية نظيفة، على ملعب جامعة الملك سعود، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين؛ ليحتل صدارة جدول ترتيب الدوري برصيده 19 نقطة، حصدهم من 7 مباريات، فاز في 6 لقاءات بينما تعادل مباراة وحيدة ضد الفيحاء 1-1 وسجل الزعيم 22 هدفاً واستقبلت شباكه 6 أهداف.


فيما يقدم النصر مستويات متذبذبة في الفترة الأخيرة، والتي بدأت بدأت بتلقيه هزيمه قاسية أمام السد القطري في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، أما محليا فقد عجز النصر عن تحقيق الفوز في آخر 3 مباريات، حيث وقع في فخ التعادل أمام الشباب والأهلي، وخسر في مواجهة الحزم بهدف دون رد، ليعود إلى طريق الانتصارات، بتحقيقه فوزا ثمينا أمام مضيفه الرائد بهدفين نظيفين، ضمن منافسات الجولة السابعة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.


القنوات الناقلة لمباراة الوحدة والاتحاد في الدوري السعودي:-

تُذاع المباراة، حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة ksa sport 1 hd، التابعة لشبكة قنوات السعودية الرياضية؛ المالكة لحقوق بث جميع مباريات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للموسم الحالي 2019 – 2020 موعد مباراة الهلال والنصر يوم الاحد 27 اكتوبر.



الغيابات والتشكيل المتوقع للهلال في مواجهة النصر:-

يدخل الهلال اللقاء مكتمل العناصر، ولن يغيب أي لاعب بسبب الإصابة أو الإيقاف.

ومن المتوقع أن يدفع رازفان لوشيسكو، المدير الفني للفريق الأول للكرة بنادي الهلال بعبد الله المعيوف في حراسة المرمى، وأمامه ياسر الشهراني، وعلى البليهي، وجانج هيون سون، ومحمد البريك، فيما سيضع بكنو وسلمان الفرج، في وسط الميدان، وسيقود الهجوم الفرنسي جوميز.


حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

خط الدفاع: ياسر الشهراني - علي البليهي - جانج هيون سون - محمد البريك

خط الوسط: سلمان الفرج - محمد كنو

خط الوسط الهجومي: سالم الدوسري - سيباستيان جيوفينكو - أندريه كاريلو

خط الهجوم: بافيتيمبي جوميز



الغيابات والتشكيل المتوقع للنصر في مواجهة الهلال:-
سيفتقد النصر لخدمات أحمد موسي بسبب الإصابة، إلى جانب غياب المهاجم عبد الفتاح آدم لعدم تعافيه من الإصابته، ولن يغيب أي لاعب آخر بسبب الإيقاف.

ويبدأ البرتغالي روي فيتوريا مدرب فريق النصر، اللقاء بنفس طريقته المعتادة، حيث سيدفع برادلي جونز في حراسة المرمى، وأمامه عبد الرحمن العبيد، وعمر هوساوي، ومايكون بيريرا، وسلطان الغنام، فيما سيقود هجوم العالمي اللاعب الدولي المغربي حمد الله.

حراسة المرمى: برادلي جونز

خط الدفاع: عبد الرحمن العبيد - عمر هوساوي - مايكون بيريرا - سلطان الغنام

خط الوسط: عبد الله الخيبري - بيتروس ماتيوس

خط الوسط الهجومي: حسين المقهوي - سلمان المؤشر - نور الدين أمرابط

خط الهجوم: عبد الرزاق حمد الله


ويحتل الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 19 نقطة، فيما يتواجد النصر حامل لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في نسخته الاستثنائية، في المركز السادس برصيد 11 نقطة.
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