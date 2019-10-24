رابط kora live مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وبارتيزان بلجراد بث مباشر manchester united يلا شوت الجديد أونلاين

يقدم موقع يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وبارتيزان بلجراد بث مباشر اليوم 24-10-2019 اون لاين المان يونايتد ضد بارتيزان بلجراد الدوري الأوروبي بدون تقطيع ، fk partizan vs manchester united يلتقي فريق مانشستر يونايتد بفريق بارتيزان بلجراد في المباراة التي تجمع بينهما ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة الدوري الأوروبي، ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب ملعب بارتيزان ، وقد شهدت التدريبات النهائية للفريق غياب اللاعب الإسباني ديفيد دي خيا والفرنسي بول بوجبا ثنائي مانشستر يونايتد ، حيث تعرض دي خيا للأصابة خلال مشاركته مع منتخب بلاده أمام المنتخب السويدي خلال تصفيات يورو 2020، وعلى الرغم من اصابته إلا أنه أصر على أن يشارك مع فريقه أمام فريق ليفربول في الدوري الإنجليزي، إلا أن المدير الفني للفريق لم يؤكد على مشاركة اللاعب خلال مباراة بارتيزان بلجراد، وقد أكد المدير الفني للفريق أنه سوف يستعين بسيرجيو روميرو عوضاً عنه، أما عن مشاركة بوجبا الذي يعاني من مشكلة في قدميه ويخضع لبرنامج تأهيلي حتى يستعيد لياقته الفنية من جديد.









كشفت العديد من المصادر ان المدير الفني النرويجى أولى جونار سولشاير لنادي المان يونايتد الإنجليزي انه سوف يعول اليوم علي المهاجم انتونى مارسيال أمام ريق بارتيزان بلجراد الصربى فى إطار الجولة الثالثة من المجموعة الثانية عشر، لدور المجموعات من الدورى الأوروبى، ويعود مارسيال لتشكيل المان يونايتد بعد غياب طال لعدة أسابيع، ويدخل مانشستر المباراة بروح معنوية عالية بعد ان أوقف سلسلة إنتصارات ليفربول المتتالية في الدوري وتعادل معهم علي ملعب الأولد ترافورد وحصد نقطة، ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثاني في الدوري الأوروبي خلف نادي بارتيزان الذي يتصدر المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط ويريد اليوم مانشستر أن يحقق الفوز ويحصد الثلاث نقاط ويتصدر المجموعة .





بارتيزان بلجراد Vs مانشستر يونايتد.

البطولة : الدوري الأوروبي (دور المجموعات - الجولة الثالثة).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 1 .

الملعب : ملعب بارتيزان .

المعلق : حسن العيدروس .





موعد المباراة :

في تمام الساعة 7:55 مساءاً بتوقيت السعودية .

في تمام الساعة 6:55 مساءاً بتوقيت مصر .

في تمام الساعة 7:55 مساءاً بتوقيت فلسطين .

في تمام الساعة 7:55 مساءاً بتوقيت الأردن.

في تمام الساعة 7:55 مساءاً بتوقيت سوريا .



