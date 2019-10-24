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رد فعل رئيس وزراء إثيوبيا بعد لقائه بالسيسي (فيديو)

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 06:59 م
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آبي أحمد
آبي أحمد
أمنية فوزي
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قال آبي أحمد، رئيس وزراء إثيوبيا، إنه أجرى مع الرئيس عبد الفتاح السيسي حوارًا مفيدًا جدًا، مضيفًا أنهم تحدثوا عن العلاقات الثنائية بين مصر وإثيوبيا، كما تحدثوا عن المستقبل.

وأشار "آبي أحمد"، خلال تصريحات تليفزيونية، بعد لقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، إلى أن من يخلق المشاكل ويؤجج مشكلة سد النهضة هو الإعلام.

وتابع: "قد توصلت مع الرئيس عبد الفتاح السيسي أن هناك رغبة شديدة بين المسئولين وكذلك الشعبين في الدولتين في العمل لما يفيدهم ويجعل الطرفين يفوزان"، لافتًا إلى أنه يعلم جيدًا أن ما يقلق المصريين هو عدم تحديد زمن ملء خزان سد النهضة، معلقًا: "نحن نؤمن كإثيوبيين أن نسفيد بالماء ولكن من غير أضرار للمصريين".
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لقاء رئيس وزراء أثيوبيا والسيسى سد النهضة الرئيس السيسي ازمة سد النهضة آبي آحمد

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