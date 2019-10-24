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يلا شووت NOW مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر ZAMALEK LIVE كورة جول رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع جودة متعددةNOW

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 06:54 م
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مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون
مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون
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يمكنكم مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي على كورة لايف KORA LIVE عند يحل جينيراسيون السنغالي ضيفا على الزمالك في مصر على ملعب السلام اليوم الخميس 24 أكتوبر 2019 وذلك ضمن منافسات مباراة العودة في دور ال 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

خسر الزمالك أمام جينيراسيون السنغالي خارج أرضه في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف سجله مصطفي محمد.
وعلى الصعيد المحلي، فاز الزمالك على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف وسجل أهداف الزمالك كلا من فرجاني ساسي وأحمد سيد زيزو بينما سجل محمد سالم هدف المقاولون الوحيد ليرتفع رصيد الزمالك للنقطة العاشرة في جدول ترتيب الدوري يحتل بهم صدارته مؤقتًا.

ويترقب عشاق الكرة الأفريقية وجماهير الزمالك تحديداً هذه المباراة المرتقبة مع جينراسيون السنغالي في مباراة العودة في الدور التمهيدي الثاني من بطولة دوري أبطال أفريقيا والتي شهدت الكثير من الأحداث أبرزها قرار الكاف بإقامة المباراة والتي لم تلعب بسبب رفض الفريق السنغالي تغير موعد وملعب المباراة ليصدر الاتحاد الإفريقي (الكاف) قرار بتحديد موعد جديد لها على الرغم من إقامة القرعة ووضع خانة للفريقين في دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا وإيضاً خانة للخاسر في دور ال32 المكرر في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

- مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي كورة أونلاين KORA ONLINE :
يمكنكم مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي كورة أونلاين KORA ONLINE، عندما تنطلق في تمام الثامنة مساءًا بتوقيت مصر، والتاسعة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، والعاشرة مساءًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

- مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي كورة ستار KORA STAR :
ونقدم لعشاق الساحرة المستديرة القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي للتمتع بمشاهدة المباراة على كورة ستار KORA STAR، حيث تذاع المباراة عبر قناة On Sport الناقل الحصري للمباراة

* القنوات الناقلة والبث المباشر :
البث مباشر مباراة الزمالك ضد جينيراسيون اليوم في دوري أبطال أفريقيا، حيث تُذاع المباراة في الثامنة مساءً في اليوم الخميس عبر شبكة قناة On Sport باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية للمباراة، حيث تُذاع مباراة الزمالك ضد جينيراسيون على الهواء مباشرة وحصرياً على قناة On Sport

يمكنكم مشاهدة المباراة على يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي بث مباشر بدون تقطيع في دوري أبطال أفريقيا، يلا كورة تابع ماتش الزمالك وجينيراسيون السنغالي بجودة عالية في دوري أبطال أفريقيا، YALLAHO SHOOT بلس مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي اليوم KORA LIVE جودة عالية الآن. ستقوم قناة On Sport ببث المباراة كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي عبر موقع الفجر الرياضي On Sport

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