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HD يلا شوت NOW مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وبارتيزان بلجراد بث مباشر kora live كورة ستار plus رابط ماتش man united

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 06:50 م
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بوابة الفجر
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يلاقي مانشستر يونايتد الإنجليزي نظيره بارتيزان بلجراد الصربي، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بمسابقة الدوري الاوروبي "اليوروباليج".

موعد مواجهة مانشستر يونايتد بالدوري الأوربي
ويتواجه الفرقيين في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، بملعب "بارتيزان" في صربيا.

ويحتل بارتيزان بلجراد صدارة جدول ترتيب المجموعة الـ 12 برصيد 4 نقاط، متفوقاً بفارق الأهداف المسجلة على مانشستر يونايتد صاحب الوصافة، بينما يمتلك الكمار المركز الثالث برصيد نقطتين، وأستانا الكازاخستاني في المركز الرابع والأخير دون رصيد من النقاط.

التشكيل المتوقع لـ مانشستر يونايتد أمام بلجراد كالتالي :
في حراسة المرمى : سيرجيو روميرو
في خط الدفاع : فيل جونز - ماركوس روخو -ويليامز- وان بيساكا
في خط الوسط : فريد - سكوت ماكتوميناي -بيريرا- خوان ماتا
وفي الهجوم : ماسون جرينوورد - أنطوني مارسيال

تصريحات سولشاير
فيما أكد النرويجي أولى جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد على جاهزية جسيى لينجارد لخوض مواجهة بارتيزان الصربى فى الدورى الأوربي مساء الخميس.

وقال سولشاير في تصريحات للموقع الرسمي لليونايتد :"إنه لأمر رائع أن يستعيد لياقته. لقد كان متحمسًا ونشيطًا في التدريب،“لا أعرف مقدار الوقت الذي سنمنحه إياه، لكنه يبدو أنه جاهز للمشاركة".

وتابع سولشاير قائلا :"كان رائعا أن أراه بابتسامة كبيرة. أنا أعرف جيسي من قبل. بالطبع الآن نحن نتوقع منه - وأعتقد أنه يتوقع - أن يبدأ أساسيًا".


وقال سولشاير عن الحارس ديفيد دي خيا عندما سُئل عن الحارس رقم 1 في بداية المؤتمر الصحفي: "ديفيد سيكون جاهزًا لمباراة يوم الأحد (خارج ملعبنا أمام نورويتش سيتي) لكننا لم نخاطر به بالسفر معنا، لا".


وعندما سُئل عن تحديث حول موعد عودة الفرنسي بول بوجبا إلى المشاركة، قال المدرب: "لا توجد أخبار عن المدة التي سوف يغيبها".


وحسم التعادل مواجهة بارتيزان بلجراد مع الكمار الهولندي بنتيجة 2 – 2 في الجولة الاولى، قبل أن يفوز على أستانا بنتيجة 2 – 1 في الجولة الثانية، في حين تفوق مانشستر يونايتد على أستانا بهدف دون مقابل، فيما تعادل خارج ملعبه سلبياً مع ألكمار الهولندي في الجولة الثانية.


ويغيب عن مانشستر يونايتد في مباراة اليوم الحارس الاسباني دي خيا على الرغم من مشاركته في مباراة الديربي أمام ليفربول التي أٌقيمت الاحد الماضي بملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج"، والتي انتهت بالتعادل الايجابي 1/1.
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