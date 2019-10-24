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رعب في مانشستر سيتي بسبب فلورنتينو بيريز

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 06:51 م
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جوارديولا
جوارديولا
عبد الرحمن السيد
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أبدى الإسباني بيب جوارديولا خوفه من عملية استهداف فلورنتينو بيريز لنجم مانشستر، والحصول على خدماته خلال الفترة المقبلة .

وأوضحت صيفة دون بالون الإسبانية، أن لدى بيب جوارديولا عدة أسباب للخوف من فلورنتينو بيريز، وذلك بعدما أثيرت الكثير من التقارير التي تشير إلى استهداف رئيس ريال مدريد ضم رحيم ستيرلينج نجم مانشستر سيتي .

وتابعت الصحيفة الإسبانية، أنه بالرغم من حالة الدمار التي أحدثها مانشستر سيتي في مجموعته بدوري الأبطال، إلا أنه جورديولا يدرك تماما قيمة نجم مانشستر سيتي ويرفض فكرة رحيله عن الفريق .

وأضافت، أن نجم مانشستر سيتي يعد أحد أبرز الأسماء التي لا يمكن المساس بها في تشكيل بيب جوارديولا، خصوصًا وأن هناك رحلة شاقة تنتظر فريق مدينة مانشستر من أجل محاولة اللحاق بنظيره ليفربول على قمة جدول ترتيب البريمرليج، حيث تبتعد كتيبة الريدز بنحو 6 نقاط كاملة .

وأنهت دون بالون، أن جوارديولا لا يريد خسارة نجم مانشستر سيتي، حيث يطمح إلى تدعيم خط دفاع الفريق، مع مواصلة الحفاظ على نجوم خط هجوم الفريق .

وكان رحيم ستيرلينج نجم مانشستر سيتي، قد تمكن من تسجيل ثلاثية من الأهداف "هاتريك" خلال مواجهة فريقه الأخيرة ضد أتالانتا، والتي انتهت بخماسية مقابل هدف وحيد، في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا .

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مانشستر سيتي فلورنتينو بيريز سترلينج ريال مدريد جوارديولا

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