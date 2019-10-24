عاجل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ظريف: بعض دول المنطقة يطيعون أوامر أمريكا وإسرائيل لتهميش القضية الفلسطينية

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 06:30 م
Advertisements
وزير الخارجية الإيراني
وزير الخارجية الإيراني
وكالات
Advertisements

قال محمد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني، مساء اليوم الخميس، إن البعض في المنطقة يطيعون أوامر أمريكا وإسرائيل لتهميش القضية الفلسطينية.

ودعا وزير الخارجية الإيراني، الدول الأعضاء في منظمة "عدم الانحياز" إلى عدم السماح بمثل هذا العمل من خلال تعزيز موقفهم الموحد، بحسب ما نقلته وكالة "فارس".

وقال ظريف في اجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بفلسطين في حركة عدم الانحياز في العاصمة الأذربيجانية، باكو:
"إن السياسة الأمريكية الأحادية والمتطرفة وتجاهلها للقانون الدولي، كان لها تأثيرها السلبي على الشعب الفلسطيني، وإدارة ترامب شريكة في جرائم الكيان الصهيوني في سلوكه التوسعي والعدائي، والذي يسعى إلى إضعاف القضية الفلسطينية، التي تعتبر القضية المركزية في الشرق الأوسط".

وأشار وزير الخارجية، إلى أن اجتماع اللجنة يكتسب أهمية خاصة في هذه المرحلة، التي يعاني فيها الشعب الفلسطيني من التشتت والضياع.

واعتبر ظريف "السبب الأهم في سعي أمريكا والكيان الصهيوني لاشعال فتيل العداوات بين دول المنطقة وطرح قضايا كالقضية النووية الإيرانية، هو للتعتيم على مصائب الشعب الفلسطيني وفرض خسائر أخرى على المنطقة".

وأشار ظريف إلى أن حكومة الرئيس الأمريكي "شريكة في جرائم الكيان الصهيوني وسياساته العنصرية ضد الشعب الفلسطيني".

وتابع وزير الخارجية الإيراني: إنه من المؤسف حقا هو أن بعض دول منطقتنا تساهم في تنفيذ مخططات الولايات المتحدة الأمريكية، والكيان الصهيوني في المنطقة، وبالتالي فإن من المهم لدول عدم الانحياز أن تحافظ على وحدتها وتعزز تماسكها ولا تسمح للكيان الصهيوني بتحقيق هدفه الرامي إلى دفع القضية الفلسطينية إلى الهامش.

كما أوضح، أن "الخطوة التي قامت بها أمريكا بنقل سفارتها إلى القدس واعتبارها عاصمة لكيان الاحتلال، مخالفة للقرارات الصريحة للأمم المتحدة ومن شأنها أن تؤدي إلى تدهور الأوضاع وعرقلة الجهود المبذولة لإيجاد حل عادل لهذه الأزمة".

وقال ظريف، في الوقت الذي لم تقدم أي حكومة أمريكية سابقة على مساعدة الفلسطينيين في إنشاء دولة حقيقية "فإن إدارة ترامب قد كشفت عن الوجه الحقيقي للسياسة الأمريكية وجسدت سياسة الحكومات السابقة بأسلوب هجومي وبشكل علني لا يعرف الخجل، الأمر الذي شجع الكيان الصهيوني التوسعي على تنفيذ مخططاته".

وأضاف وزير الخارجية الإيرانية: لابد من إفهام واشنطن وتل أبيب بأن السلام والرخاء الاقتصادي لن يتحقق ما لم يُعالج موضوع الاحتلال الذي يشكل نواة القضية الفلسطينية، كما لاشك أن أي حل يتجاهل القوانين الدولية ولا يكترث للحقوق السياسية والإنسانية للفلسطينيين سيكون مصيره الفشل.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

ظريف القضية الفلسطينية القضية الفلسطينية إيران أمريكا إسرائيل

أخبار تهمك

«يلا شوت» قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك ضد جينيراسيون في دوري أبطال إفريقيا «بث مباشر الزمالك»

الآن

« كورة NOW لاين» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر ON SPORT المفتوحة KORA LIVE هدف الزمالك رابط ماتش الزمالك NOW

الآن

عاجل.. مفاجأة من رينيه فايلر لمواهب الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

« ON شووت NOW» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون Yalla BeIN يلا شوت بث مباشر KORA LIVE كورة جول PLUS رابط ماتش الزمالك

الآن

رينيه فايلر يضم "الفيراري" لمعسكر الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

« NOW يلا شوت» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر رابط يوتيوب KORA ON LINE كورة لايف رابط ماتش اليوم الزمالك WON

الآن

يلا شوت TIME SPORT «مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر ZAMALEK مجانًا مشاهدة الزمالك الآن NOW» الهدف الأول LIVE

الآن

عاجل.. الأهلي يعلن نهاية أزمة كوليبالي

منذ ساعتين و 20 دقيقة

الزمالك ضد جينراسيون.. مفاجآت في تشكيلة الزمالك أمام الفريق السنغالي

منذ 19 دقيقة

رعب في مانشستر سيتي بسبب فلورنتينو بيريز

منذ نصف ساعة

تصريح قوي لوزيرة التضامن بشأن العلاوات الخمس.. وبشرى تنتظر أصحاب المعاشات

منذ حوالي 18 ساعة

تقرير.. لاعب واحد فقط لا يُمس في ريال مدريد بأمر زيدان

منذ أقل من ساعتين

رئيس وزراء إثيوبيا يكشف تفاصيل لقاءه بالرئيس السيسي ومباحاثات سد النهضة (فيديو)

منذ ساعة

« Yalla شوت NOW» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر kora star كورة لايف i7sry رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع LIVE

الآن

محمود الخطيب يحرج الجنايني

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. رينيه فايلر يصدم جماهير الأهلي ويرحب بالرحيل إلى بلجيكا

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

"أبوشنب": مسيرات الأرض كلها سلمية.. والكيان الصهيوني قابلها بالرصاص

نقيب المحامين: أمريكا وإسرائيل تمارسان بلطجة سياسية ضد الشعب الفلسطيني‎

جورجسيان: نقل السفارة الأمريكية إلى القدس وإغلاق مكتب البعثة الفلسطينية محاولة للضغط بهدف التفاوض

إيران تنتقد سلطنة عمان بسبب زيارة نتنياهو

ظريف يسخر من خروج الولايات المتحدة وإسرائيل من "اليونيسكو"

السفير السعودي يرمق وزير الخارجية الإيراني بنظرات حادة في فنزويلا

ads
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:40 م

« NOW يلا شوت» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر رابط يوتيوب KORA ON LINE كورة لايف رابط ماتش اليوم الزمالك WON

محمود الخطيب يحرج الجنايني

10:32 ص

« كورة NOW لاين» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر ON SPORT المفتوحة KORA LIVE هدف الزمالك رابط ماتش الزمالك NOW

07:41 م

رينيه فايلر يضم "الفيراري" لمعسكر الأهلي

03:52 م

يلا شوت TIME SPORT «مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر ZAMALEK مجانًا مشاهدة الزمالك الآن NOW» الهدف الأول LIVE

07:43 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون البنوك.. توقيت صادم وجدل مستمر

مصطفي ثابت
مصطفي ثابت

مصطفى ثابت يكتب: شكرًا لكم..

حماد عبدالله
حماد عبدالله

د. حماد عبدالله يكتب: حتمية عودة "لافته" شقة للإيجار!!

DMCA.com Protection Status