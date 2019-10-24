الزمالك ضد جينيراسيون.. إقبال ضعيف في المدرجات

شهدت مدرجات ملعب ستاد الجيش بمدينة السلام إقبال جماهيري ضعيف من جماهير نادي الزمالك، قبل المواجهة المرتقبة للفارس الابيض امام جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال أفريقيا.









وقد اعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في وقت سابق عن موافقة الجهات الأمنية، لحضور ٥ آلاف مشجع من اعضاء الجمعية العمومية للنادي بنظام الدعوات.









وقام منصور بتوفير ١٠٠ حافلة لنقل الأعضاء والفرق الرياضية للنادي من مقر القلعة البيضاء إلى ملعب ستاد الجيش بمدينة السلام، لتشجيع الفريق في مواجهة جينيراسيون.









وفي نفس السياق وصلت حافلة فريق جينيراسون فوت السنغالي إلى ملعب ستاد الجيش بمدينة السلام، استعدادا لمواجهة نظيره الزمالك في إياب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال أفريقيا.









وحرص لاعبوا الفريق السنغالي على معاينة ارضية ملعب ستاد السلام قبل التوجه إلى غرفة خلع الملابس، حيث قاموا بإحضار بعض زجاجات المياة من اجل "رش" الملعب.









وفسر بالبعض تصرفات بعثة جينراسيون فوت السنغالي برش الملعب بالمياة، بأنهم يفسدون أي أعمال سحرية موجودة في الملعب قبل انطلاق المباراة.









يذكر ان مباراة الذهاب والتي أقيمت في السنغال انتهت بفوز جينراسيون فوت على الزمالك بهدفين مقابل هدف وحيد سجله المهاجم مصطفى محمد.









ويحتاج الزمالك للفوز بفارق هدفين على الاقل او الفوز بهدف نظيف، من اجل ضمان الصعود الى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.









حيث يتواجد الفائز من مباراة اليوم في المجموعة الثانية التي تضم مازيمبي الكونغولي، وأول اغسطس الأنجولي، وزيسكو الزامبي.



