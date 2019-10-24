Advertisements
Advertisements
Advertisements

الزمالك ضد جينيراسيون.. إقبال ضعيف في المدرجات

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 06:47 م
Advertisements
الزمالك
الزمالك
رامي بشاي
Advertisements
شهدت مدرجات ملعب ستاد الجيش بمدينة السلام إقبال جماهيري ضعيف من جماهير نادي الزمالك، قبل المواجهة المرتقبة للفارس الابيض امام جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال أفريقيا.


وقد اعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في وقت سابق عن موافقة الجهات الأمنية، لحضور ٥ آلاف مشجع من اعضاء الجمعية العمومية للنادي بنظام الدعوات.


وقام منصور بتوفير ١٠٠ حافلة لنقل الأعضاء والفرق الرياضية للنادي من مقر القلعة البيضاء إلى ملعب ستاد الجيش بمدينة السلام، لتشجيع الفريق في مواجهة جينيراسيون.


وفي نفس السياق وصلت حافلة فريق جينيراسون فوت السنغالي إلى ملعب ستاد الجيش بمدينة السلام، استعدادا لمواجهة نظيره الزمالك في إياب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال أفريقيا.


وحرص لاعبوا الفريق السنغالي على معاينة ارضية ملعب ستاد السلام قبل التوجه إلى غرفة خلع الملابس، حيث قاموا بإحضار بعض زجاجات المياة من اجل "رش" الملعب.


وفسر بالبعض تصرفات بعثة جينراسيون فوت السنغالي برش الملعب بالمياة، بأنهم يفسدون أي أعمال سحرية موجودة في الملعب قبل انطلاق المباراة.


يذكر ان مباراة الذهاب والتي أقيمت في السنغال انتهت بفوز جينراسيون فوت على الزمالك بهدفين مقابل هدف وحيد سجله المهاجم مصطفى محمد.


ويحتاج الزمالك للفوز بفارق هدفين على الاقل او الفوز بهدف نظيف، من اجل ضمان الصعود الى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.


حيث يتواجد الفائز من مباراة اليوم في المجموعة الثانية التي تضم مازيمبي الكونغولي، وأول اغسطس الأنجولي، وزيسكو الزامبي.

Advertisements

أخبار تهمك

« ON شووت NOW» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون Yalla BeIN يلا شوت بث مباشر KORA LIVE كورة جول PLUS رابط ماتش الزمالك

الآن

« NOW يلا شوت» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر رابط يوتيوب KORA ON LINE كورة لايف رابط ماتش اليوم الزمالك WON

الآن

خطر كبير يواجه برشلونة.. والسبب تير شتيجن

منذ حوالي 4 ساعات

أخر أخبار ليفربول اليوم الخميس 24 أكتوبر: صلاح يطرق أبواب التاريخ.. كلوب يطلب ضم نجم برشلونة وقنبلة البوندسليجا

منذ ساعة و 12 دقيقة

رينيه فايلر يضم "الفيراري" لمعسكر الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

يلا شوت TIME SPORT «مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر ZAMALEK مجانًا مشاهدة الزمالك الآن NOW» الهدف الأول LIVE

الآن

عاجل.. رينيه فايلر يصدم جماهير الأهلي ويرحب بالرحيل إلى بلجيكا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يعلن نهاية أزمة كوليبالي

منذ ساعتين و 15 دقيقة

تقرير.. لاعب واحد فقط لا يُمس في ريال مدريد بأمر زيدان

منذ أقل من ساعتين

« كورة NOW لاين» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر ON SPORT المفتوحة KORA LIVE هدف الزمالك رابط ماتش الزمالك NOW

الآن

محمود الخطيب يحرج الجنايني

منذ حوالي 9 ساعات

رئيس وزراء إثيوبيا يكشف تفاصيل لقاءه بالرئيس السيسي ومباحاثات سد النهضة (فيديو)

منذ أقل من ساعة

« Yalla شوت NOW» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر kora star كورة لايف i7sry رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع LIVE

الآن

عاجل.. مفاجأة من رينيه فايلر لمواهب الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

«يلا شوت» قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك ضد جينيراسيون في دوري أبطال إفريقيا «بث مباشر الزمالك»

الآن

تصريح قوي لوزيرة التضامن بشأن العلاوات الخمس.. وبشرى تنتظر أصحاب المعاشات

منذ حوالي 18 ساعة
ads
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:40 م

« NOW يلا شوت» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر رابط يوتيوب KORA ON LINE كورة لايف رابط ماتش اليوم الزمالك WON

محمود الخطيب يحرج الجنايني

10:32 ص

« كورة NOW لاين» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر ON SPORT المفتوحة KORA LIVE هدف الزمالك رابط ماتش الزمالك NOW

07:41 م

رينيه فايلر يضم "الفيراري" لمعسكر الأهلي

03:52 م

يلا شوت TIME SPORT «مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر ZAMALEK مجانًا مشاهدة الزمالك الآن NOW» الهدف الأول LIVE

07:43 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون البنوك.. توقيت صادم وجدل مستمر

مصطفي ثابت
مصطفي ثابت

مصطفى ثابت يكتب: شكرًا لكم..

حماد عبدالله
حماد عبدالله

د. حماد عبدالله يكتب: حتمية عودة "لافته" شقة للإيجار!!

DMCA.com Protection Status