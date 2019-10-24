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محافظة الإسكندرية للمواطنين: الزموا منازلكم.. الطقس غير عادي

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 06:37 م
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الامطار
الامطار
محمد رجب - دينا حسن
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ناشدت محافظة الإسكندرية المواطنين بتوخي الحذر، وعدم النزول إلى الشوارع إلا في حالة الضرورة، وخصوصًا بعد إعلان وزارة الموارد المائية حالة الطوارئ، نتيجة وجود "ظواهر غير عادية" وسط حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، التي تشهدها معظم محافظات مصر في الـ3 أيام المقبلة.

وناشد الدكتور عبدالعزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، اليوم، من خلال إصدار بيان مهم، المواطنين بعدم الخروج إلى الشوارع إلى في حالة الضرورة، وعدم البقاء في أماكن مفتوحة في أثناء حدوث البرق.

وحذر البيان بعدم الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية أثناء حدوث البرق، تجنبا لخطر الصعق، مع عدم الوقوف أسفل الشرفات القديمة المتهالكة، وتجنب السير بسرعة عالية بالسيارات تتعدى 60 كم، والحفاظ على مسافة أمان أكثر من المعتاد، وعدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار، أو ركنها في مواقع تحتمل وقوع الأشجار.

وأهاب محافظ الإسكندرية بالمواطنين ضرورة توخي الحذر الشديد حفاظا على سلامة الأرواح، بعد أن أفادت هيئة الأرصاد الجوية حدوث تغير مناخي عنيف بوجود منخفض مداري عاصف بحوض البحر المتوسط، ما يتسبب في سقوط أمطار رعدية غزيرة على الإسكندرية والسواحل الشمالية والدلتا بكثافة أمطار تتعدى 15 مم، وبسرعة رياح أكثر من 20 عقدة وذلك خلال يومي الجمعة والسبت المقبلين.
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محافظة الإسكندرية المواطنين الطقس السيارات السكك الحديدية أمطار

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