محافظ الفيوم يشارك فى افتتاح معرض القاهرة الدولي السادس للابتكار





كما يضم معرض هذا العام جناحًا متميزًا للطفل المبتكر حيث يشارك ما يقرب من ١٥٠ طفل مبتكر من (جامعة الطفل، المراكز الاستكشافية، إدارة الموهوبين، وحدة البحث العلمي) واستقبال أكثر من 2000 طفل بالمعرض بجناح التعليم الإبداعي والوسائط المتعددة على مدار اليومين من مختلف المحافظات.



وأشاد محافظ الفيوم بجهود الدولة فى تنظيم مثل هذه المعارض، بهدف فتح آفاق جديدة أمام المخترعين والمبتكرين لتسويق اختراعاتهم وابتكاراتهم بطريقة فاعلة واحترافية ومباشرة، وذلك بمشاركة عدد من رجال الصناعة والمستثمرين فضلًا عن الوزراء الحاليين والسابقين وكبار الشخصيات، مؤكدًا حرص المحافظة على دعم أبناءها المخترعين والمبتكرين فى مختلف المجالات.



وأشارت الدكتورة سناء هارون المدير التنفيذى لمجمع مكاتب دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا بجامعة الفيوم، أنه يشارك فى فعاليات المعرض 3 من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الفيوم و12 طالب من كليات الزراعة والحاسبات والمعلومات والهندسة والتربية النوعية، بالإضافة إلى 14 طالب وطالبة من مديرية التربية والتعليم بعد التصفية النهائية للمشروعات.



شارك اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، فى افتتاح معرض القاهرة الدولي السادس للابتكار الذى يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتستمر فعالياته على مدى يومى 24 و25 اكتوبر الجارى بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة تحت شعار "افريقيا تبتكر".وقد تقرر إطلاق شعار افريقيا تبتكر على نسخة هذا العام من المعرض إعلاءً لتسلم مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي، مما يعد تتويجًا لجهود مصر فى تعزيز العلاقات مع القارة الافريقية سواءً على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف، ويشارك فى المعرض عدد من الوزراء، ورجال الدولة، والمستثمرين ورجال الأعمال والبنوك ومنظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى ما يقرب من ١٠٠٠ عارض من مصر، والدول العربية، والأوروبية، والإفريقية، وأكثر من ٧٠٠٠ زائر من المهتمين بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار.ومن المقرر أن يتم خلال المعرض، عرض أكثر من ٦٠ ابتكار في جناح مكاتب نقل وتسويق التكنولوجيا (TICO) بالجامعات والمراكز والمعاهد البحثية، و١٢ مشروع في جناح التحالفات التكنولوجية، و١٥ مشروع في جناح تعميق التصنيع المحلي، وأكثر من ٣٠ مشروع في جناح المبادرات والحملات والمشروعات القومية، وما يزيد عن ٢٥ فكرة في جناح الحاضنات التكنولوجية والشركات الناشئة، و٣٠ ابتكار في جناح مشروعات التخرج، إلى جانب أكثر من ٦٠ فكرة في جناح التعليم الفني ومدارس الـ STEM، و١٠ مشروعات بجناح برنامج جسور التنمية، بالإضافة إلى أكثر من ٥٠ فكرة معروضة بجناح الابتكار المجتمعي للأفراد، وعدد ٣٠ مشروع بجناح الاستراتيجية القومية للهندسة الوراثية والبيوتكنولوجى.