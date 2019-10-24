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الأرصاد تصدر بيانا تحذيريا عن طقس الـ48 ساعة القادمة: "تجنبوا هذه المناطق"

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 06:36 م
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أمطار - أرشيفية
أمطار - أرشيفية
هدى عبدالرازق
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا تحذيرًا عن حالة الطقس لمدة الـ 48 ساعة القادمة، أي حتى يوم السبت المقبل على أن تكون ذروة موجة الطقس السيىء اليوم الخميس، وغدًا الجمعة.

وأوضح الدكتور أشرف صابر ذكي، القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة، بأنه من المنتظر أن تستمر حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية حتى يوم السبت الموافق 26-10-2019 على أن تكون ذروتها اليوم الخميس وغدا الجمعة، فمن المتوقع أن يستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، ويصاحبها سقوط الأمطار تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية، ومناطق من الدلتا ومدن القناة تصل لحد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء وتكون متوسطة الشدة على القاهرة ومناطق من شمال الصعيد وجنوبا على مدينتي حلايب وشلاتين.

وناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين، بعدم التواجد في الأماكن التي بها أمطار غزيرة غدًا الجمعة، بقدر الإمكان، إلا في حالة الضرورة القصوى، وذلك للمتواجدين في محافظات السواحل الشمالية والدلتا ومدن القناة وشمال ووسط سيناء حرصا على سلامة المواطنين، ومنعا للتكدسات المرورية، وأيضًا لمساعدة الجهات المعنية في إزالة الكميات المتراكمة من المياه بعد سقوط الأمطار.

كما نصحت هيئة الأرصاد المواطنين، القيادة بهدوء على الطرق خاصة السريعة، للتحكم في عجلة القيادة من الانزلاق أثناء سقوط الأمطار، ولانخفاض مستوى الرؤية الأفقية في الصباح الباكر، بسبب تكون الشبورة المائية وتجنب التواجد تحت اللوحات الاعلانية او بجانب أعمدة الإنارة واكشاك الكهرباء.

ومن المتوقع اعتبارا من يوم الأحد الموافق 27-10-2019 أن يبدأ التحسن في الأحوال الجوية حيث تنحصر فرص سقوط الأمطار تكون خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وتزداد فترات سطوع الشمس على باقي الأنحاء وتعود درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية.

وتواصل الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مناشدة السادة المسؤولين خاصة في المدن المطلة على البحر المتوسط والدلتا ومدن القناه وشمال ووسط سيناء اتخاذ التدابير المناسبة لمجابهة الاثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية.

 هذا ويمكن الإتصال بالهينة للاستفسار عن حالة الطقس المتوقعة على مدار الـ 24 ساعة على التليفون الآتى 24646721.

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