تفاصيل زيارة لجنة تقييم الجامعات المصرية لجامعة قناة السويس (صور)

استقبل الدكتور طارق راشد رحمي رئيس جامعه قناة السويس، اليوم الخميس، وفد لجنة تقييم مسابقات أفضل جامعه لتطوير العشوائيات،التحول الرقمي، أفضل جامعة لاستعدادات العام الدراسي والتى تضم المقدم ناصر حسن عضو الرقابة الإدارية، والدكتور أحمد الخمارى الأستاذ بجامعة دمنهور لتقيم مسابقة التحول الرقمى والأستاذة شيماء عويضة بمجلس الوزراء لتقييم مسابقه أفضل جامعه "الاستعداد للعام الجامعى "والأستاذ محمد مرسى معاون وزير التضامن لتقيم مسابقه العشوائيات، والدكتور سيد يوسف مدير عام المكتب الفنى لوزير التعليم العالي.



ورحب رئيس جامعة القناة بأعضاء اللجان، مؤكدا أن هذه المسابقات تخلق نوعا من الحراك والتغير نحو التطور ومواكبة الثورة الصناعية الرابعة وتقديم اعلى مستوى تعليمى وتحول الجامعة إلى جامعه ذكية.



ثم تم عرض ثلاث أفلام الأول عن جامعه قناة السويس فى سطور وعرض لكليات الجامعة والكليات المعتمدة منها ومبانى خدمية وقاعات الجامعة والمستشفى الجامعى والمزراع ووحدات الانتاج والمشروعات الجديدة التى تتم داخل الجامعة ومصنع الأدوية ومدرجات كليه الصيدلة و٢ مبنى مدرجات لكلية الآداب ومبنى كليه التجارة والبوابات الإلكترونية.



كما عرض الفيلم الاستعدادات لبدء الدراسة والتى شملت ممشى المظلات الجديد ومسار الدراجات والكافيتريات وأكشاك التصوير والمكتبات ومستشفى طب الأسنان وتحديث المعامل والمدرجات واستكمال تجهيزات المسرح وقاعات الأنشطة والملاعب والقاعات الفنية ومراجعة اللوائح والتسويق لبرامج الجامعة الدراسية من خلال المعارض المختلفة داخل مصر وخارجها.



كما عرض الفيلم أعمال مكتب التنسيق واختبارات القدرات واستقبال الطلاب الجدد واللقاءات التعريفية للطلاب وجانب من التدريب العملي للطلاب وتكثيف الرحلات العلمية والمؤتمرات والأنشطة الرياضية المختلفة الداخلية والقيمة والمبادرات التثقيفية ومعسكرات إعداد القادة والخدمات الطلابية وتطوير المدن الجامعية.



وأشار الدكتور طارق راشد رحمي إلى تميز جامعه قناه السويس بعمل لقاءات تعريفية للطلاب بجميع الكليات للتعريف بالحقوق والواجبات وخدمات المدن والأنشطة والإدارة الطبية، كما استحدثت الجامعة وحده الدعم الأكاديمي التى تهتم برعاية الطلاب الموهوبين والمبتكرين والمتفوقين والمتعثرين.تتميز الجامعة بعقد مؤتمرات البحوث الطلابية داخل الكليات لاختيار أفضل أبحاث للمشاركة فى المؤتمر الطلابية البحثى على مستوى الجامعة بمشاركه أكثر من ٢٢٠ بحث من جميع الكليات.



وأوضح رئيس الجامعة ما توليه الجامعة من اهتمام بالأنشطة الطلابية والمبادرات التى تستمر طوال العام وتهدف إلى بناء شخصية الطلاب من خلال عمل مجموعه من المبادرات التى تعمل على تنمية شخصية الطلاب وعقولهم وتم عرض الفيلم الثانى عن التحول الرقمي داخل الجامعة لوحده شبكه المعلومات وتطوير البنية التحتية قبل وبعد وأثناء وعرض البوابات الإلكترونية ونظم التحكم فى الدخول إلى جانب دخول بوابات لذوى الاحتياجات الخاصة من خلال كارت ذكى للطلاب والموظفين ووحده التعلم الالكترونى ووحده المعامل المركزية ووحدات القياس والتقويم والوحدات الإلكترونية بالكليات.



وأكد الدكتور طارق رحمي ان الجامعة وطلابها والعاملين بها بمساعده الجهات التنفيذية داخل محافظه الإسماعيلية كان لها دور كبير فى تطوير القريه من خلال تطوير مدرسه الفصل الواحد وتزويدها بالوسائل التعليمية اللازمة وتطوير الأثاث، وكذلك القوافل الإصحاح البيئي وفرز الطلاب الموهوبين بالقريه وعرض منتجاتهم داخل معرض خاص قام بتنفيذه أداره الجامعة ولم يتوقف الأمر عند ذلك بل من خلال فريق العمل المتميز الذى شارك في عمليه التطوير وتم توفير منفذ داخل الجامعة لعرض منتجاتهم هذا وقامت أداره الجامعة باستخراج بطاقات رقم قومي لأكثر من ٧١ مواطن داخل القرية من خلال سيارة مجهزه بكافه الإجراءات اللازمة لاستخراج البطاقات.



كما حرصت الجامعة على تواجد حمله ١٠٠مليون صحة داخل القريه إلى جانب التوعية المجتمعية الذى شارك بها أعضاء هيئة التدريس بكلية الآداب "قسمي الصحة النفسية وعلم الاجتماع "وذلك التعرض لمشكلات ختان الإناث والزواج المبكر والكشف عن أورام الثدى.



كما أعرب رئيس الجامعة، عن سعادته برفع علم مصر داخل مدرسه القرية وأداء تحيه العلم والسلام الجمهوري ثم جولة لأعضاء اللجنة إلى وحده المراقبة، كليه الحاسبات، وشبكه المعلومات، والمكتبة المركزية، وبوابه عثمان، ومركز القياس والتقويم، ومركز التطوير، وإدارة رعاية الشباب، ومستشفي طب الأسنان معهد كونفوشيوس، ومركز تنميه الموارد البشرية، ومركز الاختبارات الإلكترونية، وجناح الوافدين بالمدينة، وقاعه الاحتفالات، وزيارة عزبة الصفيح.

