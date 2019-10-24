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إنتر ميلان يراقب أوضاع نجم برشلونة داخل كامب نو

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 06:30 م
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برشلونة
برشلونة
عبد الرحمن السيد
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يراقب نادي إنتر ميلان، أوضاع نجم برشلونة داخل أروقة كامب نو خلال الفترة الراهنة، من أجل بحث إمكانية التعاقد معه خلال الميركاتو الشتوي .

وأشار موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي، أن إنتر ميلان سيعود من جديد لمراقبة أوضاع النجم التشيلي أرتورو فيدال نجم برشلونة، من أجل التعاقد معه خلال الفترة المقبلة .

وأوضح الموقع الإيطالي، أن إدارة فريق إنتر ستحاول استغلال حالة الغضب التي يعيشها اللاعب داخل صفوف البلوجرانا، من أجل اقناعه بالانضمام لكتيبة النيراتزوري .

وتابع الموقع المذكور أعلاه، أن سبب غضب فيدال، يعود إلى عدم حصوله على فرصة المشاركة أساسيًا خلال الفترة الأخيرة، بالرغم من ظهوره بصورة رائعة حينما يشارك كبديل .

وأنهى، أن الإيطالي المخضرم أنطونيو كونتي المدير الفني للنيراتزوري لا زال متمسكًا بضم اللاعب، بالرغم من إصرار إدارة برشلونة على رفض جميع العروض المقدمة لرحيله .

وعلى صعيد أخر، تمكن فريق برشلونة من مواصلة نغمة الانتصارات، بعدما حقق فوزًا خارج الديار على حساب نظيره سلافيا براج البلجيكي، بهدفين دور رد، في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا .

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الكلمات المفتاحية

فيدال برشلونة إنتر ميلان

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