محافظ الدقهلية ووزير النقل يتفقدان طريق رافد جمصه (صور)

تفقد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية واللواء كامل الوزير وزير النقل ويتفقدان طريق رافد جمصه في إطار زيارة الوزير للمحافظة.



وكان في استقبالهما النائب وحيد قرقر واللواء محمد عقل واللواء أسامه ابو المجد والنائب نبيل الجمل والنائب فؤاد بدراوي أعضاء مجلس النواب.



واشار شاروبيم إلى أن مشروع تقوية وإنشاء حارة ثالثة لتطوير طريق رافد جمصة بطول 50 كيلو متر مربع وبتكلفة اجمالية مليار ومائة مليون جنيه يربط بين المنصورة القديمة والجديدة وهي مدينة واعدة ستكون على مستوى المدن العالمية،كما يربط بين الدقهلية وعدد من المحافظات.



وأضاف محافظ الدقهلية أن الطريق يربط بين المحافظات ومصيف جمصه والمنطقة الصناعية فيها،وشدد على ضرورة قيام الشركة المنفذة لأعمال الرصف بفرم الأسفلت والاستفادة منه،مؤكدا على دعمه الكامل وتذليل كافة العقبات أمام تنفيذ الأعمال.



وأكد محافظ الدقهلية على سعادته باستقبال وزير النقل الذي يعمل بكل الجهد للانتهاء من الاعمال الجاري تنفيذها والتي تهدف إلى تيسير حركة المرور على الطريق السريع "القاهرةالمنصورة"،وخلال الجولة استمع محافظ الدقهلية ووزير النقل إلى المهندسين والفنيين القائمين على المشروعات.



وقال اللواء كامل الوزير وزير النقل إن طريق رافد جمصه يربط الدقهلية بعدد من المحافظات ويتم تقويته وتوسعته وأن 3 شركات تعمل فيه وسينتهي العمل فيه بداية الصيف القادم.



وأشار الوزير إلى أن زيادة عدد السيارات والحمولات تؤثر على الطرق لذلك أخذنا كل الاحتياطات اللازمة ليتحمل الطريق أقصى الأوزان،واضاف ان طريق رافد جمصه حيوي ومهم لانه يخدم أكثر من محافظة،واوضح ان نسبة التنفيذ وصلت 10% بتكلفة مليار ومائة مليون جنيه.



وأوضح اللواء الوزير ان طريق رافد جمصه تتم تقويته وإنشاء حارة ثالثة لكل اتجاه واتساعه 10.5 متر للاتجاه الواحد فهو يربط بين مدينة المنصورة التي تعد اكبر مدن وسط وشمال الدلتا ويعد طريقًا حيويًا.